¿Qué fue de Rodrigo Parra, portero de Pumas con grandes errores en su debut con el club?

Pumas se encuentra descansando y preparando lo que será el siguiente torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de caer en el Play-In de la Liguilla frente a los Tuzos del Pachuca. Y, mientras esto ocurre, algunos aficionados se preguntan qué fue lo que pasó con Rodrigo Parra .

Rodrigo Parra hizo su debut en el torneo Apertura 2025 como el portero titular de los Pumas de la UNAM durante los primeros dos juegos del campeonato; sin embargo, a partir de ese momento poco se ha sabido del juvenil guardameta, por lo que aquí actualizaremos su información respecto a su presente.

¿Qué fue de Rodrigo Parra, portero de Pumas?

Rodrigo Parra hizo su debut con los Pumas el 12 de julio del 2025 enfrentando a Santos Laguna, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025. El chico de 17 años convenció a Efraín Juárez, quien buscaba desesperadamente a un guardameta tras la baja inesperada de Alex Padilla.

En aquel partido Pumas perdió 3-0 con dos errores claros del portero, quien una semana después volvió a ser titular cometiendo nuevos errores en el partido entre los universitarios y el Pachuca. Después de dos juegos, Juárez decidió prescindir de sus servicios para colocar a Keylor Navas, quien fue el nuevo titular de los capitalinos para la fecha 3.

Dicho lo anterior, vale decir que hasta ahora Rodrigo Parra continúa trabajando con el primer equipo junto a Navas, Pablo Lara y Miguel Paul bajo la supervisión del entrenador de porteros Iván Gaytán. Y si bien se mantiene en la institución, está lejos de ser uno de los dos porteros titulares de la institución tras sus fallas, por lo que suele alternar la titularidad en la Sub-19 y la Sub-21.

¿Rodrigo Parra tendrá minutos en la siguiente temporada con Pumas?

Si bien se ha mencionado que al jugador le seguirán concediendo oportunidades con el paso de los años, luce complicado que vea muchos minutos en el siguiente torneo considerando que en estos momentos el titular absoluto es Keylor Navas , quien recientemente disputó quedó eliminado del Mundial con su selección.