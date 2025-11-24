Leyenda de la AAA revela que es un ídolo para The Undertaker; así lo homenajearon

La compra de la AAA por parte de la WWE ha hecho que muchas leyendas de la Tres Veces Estelar sean reconocidas fuera de nuestro país. Un ejemplo de ello es Pimpinela Escarlata, quien recientemente reveló que es un ídolo para las figuras de la empresa norteamericana, entre ellas The Undertaker.

Como sabes, The Undertaker es uno de los principales encargados de mover las riendas de la AAA desde su adquisición por la WWE hace unos meses, por lo que este luchador constantemente tiene comunicación con estrellas de la Caravana Estelar, destacando precisamente a Pimpinela.

¿Qué dijo Pimpinela sobre el respeto que The Undertaker, de la WWE, tiene sobre él?

Durante una charla con Hache Noyola, Pimpinela Escarlata, quien es considerado uno de los luchadores exóticos más importantes en la historia de la AAA, reveló que personajes como Triple H, Shawn Michaels y el propio Undertaker la tienen como un ídolo debido a la carrera que ha tenido en México.

“No es por nada, pero soy una leyenda para Triple H, Undertaker y Shawn Michaels. Tengo más años de luchador que ellos, por eso me ven como un ícono y estrella. Y si estoy con ellos fue por mi trayectoria, porque soy ídolo de Undertaker. Sentí bien bonito porque él se presenta en todas las arenas y está en todas las funciones de la AAA”, explicó Pimpinela.

Cabe mencionar que los tres luchadores antes mencionados son de las máximas figuras que la WWE tiene en su historia. Por ello, el que estos reconozcan de tal manera a un luchador exótico de la AAA habla del impacto que la lucha libre mexicana tiene a nivel mundial.

¿Pimpinela Escarlata tiene un contrato activo con la WWE?

Más allá de conocer si Pimpinela está firmado oficialmente con la WWE, es preciso decir que el luchador exótico se mantiene como uno de los habituales dentro de las carteleras que la AAA ha tenido en los últimos meses, lo anterior pese a que ya cuenta con 56 años de edad.