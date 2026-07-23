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¿Qué hace que una película sea divertida para toda la familia?

No todas las películas logran reunir frente a la misma pantalla a niños, adolescentes y adultos. Conseguir que personas de diferentes edades disfruten la misma historia es uno de los mayores retos del cine familiar.

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Escrito por: Redacción Azteca Deportes

No todas las películas logran reunir frente a la misma pantalla a niños, adolescentes y adultos. Conseguir que personas de diferentes edades disfruten la misma historia es uno de los mayores retos del cine familiar.

Para lograrlo, muchas producciones combinan humor, aventura, personajes entrañables y un ritmo que mantenga la atención durante toda la función. El objetivo es ofrecer momentos que hagan reír a los más pequeños, sin dejar de sorprender al público adulto.

Ese equilibrio es precisamente uno de los elementos que busca Minions & Monstruos, la nueva aventura de los personajes amarillos más famosos del cine. La película reúne comedia, acción y nuevos personajes en una historia donde los monstruos y las situaciones inesperadas llevan el caos a otro nivel.

Además de conservar el estilo de humor que ha acompañado a la franquicia durante años, esta nueva entrega presenta escenarios diferentes y desafíos que mantienen la aventura fresca de principio a fin.

Con una propuesta pensada para disfrutarse en compañía, Minions & Monstruos se convierte en una opción para quienes buscan pasar un buen momento en la pantalla grande.

La película ya está disponible en cines.

Contenido presentado por Elektra.

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