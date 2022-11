¿Qué necesita Corea del Sur para avanzar a Octavos de Final?

La selección de Corea del Sur necesitará de un milagro para avanzar a los octavos de final. Los asiáticos enfrentan a Portugal en el último duelo del grupo H en Qatar 2022.

La selección comandada por Cristiano Ronaldo ya está clasificada para la siguiente fase de la Copa del Mundo. Por su parte, Veamos cómo se clasifica la selección de Corea del Sur.

Si le gana a los lusos, el combinado asiático se mantiene con opciones, no le sirve otro resultado. Aunque no depende de sí mismo, necesitará que Uruguay no gane y que, si lo hace, no triunfe por dos goles más de los que gane Corea. Si empata o pierde ante Portugal, estará eliminado.

Portugal lidera el Grupo H

La selección de Cristiano ha tenido una gran Copa del Mundo, en el primer encuentro ante Ghana venció por 3-2 y su posterior triunfo fue en un apretado partido ante Uruguay por 2-0. Por su parte, la selección asiática consiguió un empate 0-0 en su debut del Mundial ante el cuadro charrúa, sin embargo, cayó en su segundo duelo ante el conjunto africano en un partidazo que terminó 3-2.

Los jugadores de Portugal participaron en una sesión de entrenamiento para su último partido del grupo H. El seleccionador de los lusos, Fernando Santos, elogió la profesionalidad de su equipo en la actuación frente a Uruguay y la calificó de brillante.

Por otro lado, con la última derrota de Uruguay ante el equipo de CR7, está obligada a vencer a Ghana en el cierre, ya que los africanos suman tres puntos. Si los charrúas ganan, adentro siempre y cuando no gane Corea del Sur y lo supere por diferencia de goles. Caso contrario, quedará eliminado ya que con dos puntos no podría clasificarse.