¿Qué pasará con los 4 extranjeros que América no registró para el Apertura 2026?

La plantilla del América ha dado fuertes indicios de lo que buscará Guillermo Almada al indicarse el no registro de 4 elementos que además cumplen con la característica de ser extranjeros. En ese sentido, empiezan las teorías de los refuerzos aún no anunciados y el destino de Rodrigo Dourado, Vinícius Lima, Thiago Espinosa y Víctor Dávila.

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¿Dónde terminarán estos 4 jugadores del América?

Los días siguen avanzando, el equipo debuta ante Querétaro en la partida que cerrará la Fecha 1 del Apertura 2026 y los refuerzos no se anuncian… pero sí se supo que 4 elementos parecen no contar para el estratega uruguayo. Sin embargo, muchos se preguntan dónde terminarán o seguirán sus carreras.

La pretemporada ya habría dejado a sus sacrificados, pues Almada no quiere a estos elementos en su torneo. En ese sentido, comienzan las gestiones para encontrarles sitio… en el caso de ser necesario. Y es que Lima regresará a Fluminense tras cortarse su préstamo con anticipación. Y por su parte, Thiago Espinosa también regresaría a Racing Club de Uruguay, a menos de que el club uruguayo quiera prestarlo a otro club.

Por su parte, Rodrigo Dourado también tendría que encontrar sitio en otro equipo, recordando que se le veían cualidades suficientes tras sus enormes actuaciones con San Luis. Y en el último caso se sabe que Dávila está muy lejos de regresar a las canchas tras la rotura de ligamento que sufrió en su rodilla en marzo. En ese sentido, así se ve el panorama de los borrados en la institución americanista.

¿Esos 4 sitios son para los refuerzos del América?

Uno de los problemas que enfrentan los clubes de la Liga BBVA MX es la sobrepoblación de extranjeros, por ello es común observar que busquen acomodos extraordinarios de sus elementos No Formados en México. Por ello, pareciera que hay buenas noticias para el Club América. Esos sitios precisamente se liberaron para los refuerzos que Santiago Baños indicó que estaban buscando hace unos días… mismos que la afición sigue esperando.