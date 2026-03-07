Querétaro vs América: Alineaciones del partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 10 del Clausura 2026 sigue su curso con un enfrentamiento en el Bajío entre Querétaro y Club América. El equipo queretano recibe a las Águilas con la intención de sumar puntos que le permitan mejorar su posición en la tabla, mientras que el conjunto capitalino busca reencontrarse con la victoria en el torneo.

El encuentro se disputará en el Estadio Corregidora y está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, ambos clubes llegan con objetivos distintos, Gallos Blancos intenta alejarse de la parte baja de la clasificación, mientras que América busca acercarse a los puestos de Liguilla del Clausura 2026.

El equipo dirigido por André Jardine llega después de caer 1-2 en casa frente a Juárez. En ese partido, Alejandro Zendejas abrió el marcador para las Águilas, pero el conjunto fronterizo remontó el resultado con un tanto de Guilherme Castilho en la recta final del encuentro, el resultado significó la segunda derrota consecutiva del América como local.

Te puede interesar: Los Bravos de Juárez vencen al América 2-1 en la Jornada 9 del Clausura 2026

Por su parte, Querétaro llega después de perder 4-0 frente a Monterrey en el Estadio BBVA. En ese compromiso, los goles del equipo regiomontano fueron anotados por Luca Orellano en dos ocasiones, además de Sergio Canales y Jesús Manuel Corona.

El partido representa una oportunidad para ambos equipos de sumar en la recta media del campeonato.Te puede interesar: Club América logra la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026

Alineaciones del Querétaro vs América de la Jornada 10 del Clausura 2026

Querétaro: Guillermo Allison #25, Lucas Abascia #2, Diego Reyes #9, Daniel Parra #27, Juan Cázares #190, Carlo García #4, Santiago Homenchenko #6, Jhojan Julio Palacios #7, Jaime Gómez #12, Ali Ávila #31, Mateo Coronel #37.

América: Rodolfo Cota #30, Israel Reyes #3, Kevin Álvarez #5, Cristian Borja #26, Miguel Vázquez #32, Jonathan Dos Santos #6, Alejandro Zendejas #10, Erick Sánchez #28, Vinícius Moreira #45, Paul Rodríguez #7, Patricio Salas #33.

El partido en el Estadio Corregidora se perfila como un encuentro con pocos espacios, aunque América atraviesa un momento irregular en el torneo, el equipo dirigido por André Jardine necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Por su parte, Querétaro intentará aprovechar su condición de local, aunque la reciente derrota ante Monterrey dejó dudas en su zona defensiva. Ell duelo podría definirse por una diferencia mínima, con posibles marcadores como 0-1 o 1-2 a favor del conjunto azulcrema.

Te puede interesar: Club América logra la segunda venta más cara de su historia y su figura se marcha en pleno Clausura 2026