ÚLTIMA HORA: Los dos equipos que han quedado eliminados en la Jornada 16 del Clausura 2026

Este martes 21 de abril del 2026, inició la actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026, fecha en la que llegaban cuatro equipos condicionados a poder ganar para seguir con posibilidades de pelear por un lugar a Cuartos de Final pero ya han quedado fuera dos clubes.

Los equipos eliminados en la Jornada 16 del Clausura 2026

Los dos equipos en quedar fuera del Clausura 2026 en plena jornada 16 son: Quéretaro y Juárez. Ambos llegaban con 16 puntos y obligados a ganar para poder aspirar a llegar a 22 puntos, mismos que tenía el octavo lugar de la tabla.

En el caso de los Gallos Blancos, terminaron empatando 1-1 ante Cruz Azul. En casa no pudieron imponerse ante un equipo Celeste que sigue con una racha negativa de resultados.

Al empatar, se quedan con 17 puntos, por lo que con una jornada por disputarse, no podrán aspirar a llegar a 22 puntos.

Por otra parte, Juárez iba ganando 2-0 ante Pumas en el primer tiempo y empezaba a soñar con poder llevarse los tres puntos pero para el segundo tiempo terminaron perdiendo 4-2 luego de quedarse con 10 jugadores en la cancha.

Con la derrota, se mantienen con 16 puntos. Con una fecha por disputarse, el club queda eliminado de la competición.

⏱️ Termina el partido en CU. pic.twitter.com/baaxqp2bXo — FC Juárez (@fcjuarezoficial) April 22, 2026

Los equipos eliminados en el Clausura 2026

Los dos equipos se unen a la lista de clubes eliminados. Ya son siete lo equipos, los cuales son:

