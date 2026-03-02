Ella es la deportista más atacada del momento; no es Jutta Leerdam

Aunque Jutta Leerdam se volvió el foco de atención por sus actitudes alrededor de los JJOO de Invierno, una historia que también estalló como polémica tiene como protagonista a Eileen Gu. La china-estadounidense se impuso como una de las atletas más mencionadas, aunque lamentablemente eso tiene relación en el cómo ha sido atacada a lo largo de los años por su ascendencia y decisión de representar a China.

¿Quién es la atleta atacada, Eileen Gu?

Inclusive los no conocedores del deporte se han encontrado con la historia de la esquiadora, que es toda una figura del olimpismo. En los presentes Juegos Olímpicos de 2026 ganó tres medallas (dos de plata y una de oro) y se posicionó como una de las mujeres más imponentes en el mundo atlético.

Sin embargo, eso se ha vuelto un foco de discusión, pues desde el 2015 decidió representar al país donde su madre nació. Por ello, desde los Estados Unidos le atacaron de manera virtual e inclusive de forma directa cuando estudiaba en la Universidad. “He pasado por momentos difíciles. Fui a la universidad, maduré un poco y ahora me siento mucho más ligera”. Estas sus palabras previo al inicio de Milano-Cortina.

Y es que compitió en los juegos pasados con 18 años y el mundo se veía muy distinto. Pero ahora, realmente luce imponente y comenta cosas como la siguiente: “He ganado más Copas del Mundo que cualquier esquiador de estilo libre, hombre o mujer. Actualmente estoy empatada en el palmarés de más medallas olímpicas… Antes, pensaba que hacía lo que sabía hacer; ahora hago lo que quiero hacer”.

¿Por qué se genera polémica alrededor de esta atleta olímpica atacada?

Hoy la joven de 22 años que estudia física en Stanford, es una de las mujeres que más dinero gana. Se calcula que tiene patrocinios que le permitieron sumar 23 millones de dólares en 2025. Y el debate alrededor de su elección por China trajo mucho odio de parte del lado contrario, pues en el país asiático donde tiene mucha presencia (sabe hablar mandarín)… es llamada la “Reina de las Nieves”.

Ahora, realmente luce como una deportista que tiene el mundo por delante y si logra o deja de hacer cosas será por elección propia. El odio, las críticas y los ataques la movieron a ser la mejor y hoy nadie puede debatírselo.