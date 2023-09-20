Conoce a Jermell Charlo, el próximo rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

¿Quién es Jermell Charlo? El rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo sábado 30 de septiembre; conoce las cualidades del pugilista estadounidense que se medirá al mexicano

Por: Azteca Deportes

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