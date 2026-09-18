Quién es el jugador más caro del Clásico Nacional: ¿Lo tiene Club América o Chivas?

Se acerca una nueva edición del Clásico Nacional entre Club América y Chivas, partido que paralizará al país entero durante este próximo fin de semana. El atractivo de este importante cruce también pasa por la calidad de las dos plantillas, ya que ambos se posicionan como los clubes más valiosos de toda Concacaf.

En este contexto, surgió una duda creciente entre los aficionados: quién es el jugador más valioso de todo el Clásico Nacional. Chivas cuenta con una plantilla valorada en 93.3 millones de euros de acuerdo a Transfermarkt. Por su parte, el plantel del América tiene un valor de 123.1 millones de euros, además de tener al jugador más caro entre ambos clubes.

América tiene al jugador más valioso del Clásico Nacional

El conjunto dirigido por Guillermo Almada cuenta con el futbolista más caro de todo el Clásico Nacional. El español Carlos Álvarez, con un valor de mercado de 15 millones de euros, se posiciona como el jugador más valioso entre América y Chivas. El mediocampista llegó al club azulcrema en este mercado de fichajes, procedente del Levante de España.

Carlos Álvarez es el jugador más valioso del Clásico Nacional|Crédito: @ClubAmerica / X

Diversos reportes señalan que las Águilas desembolsaron alrededor de 6 millones de euros fijos por el traspaso de Carlos Álvarez desde el Levante, cifra que equivale a 7 millones de dólares aproximadamente. Cabe destacar que la operación también contempla bonificaciones adicionales, aunque no se revelaron las cantidades ni las condiciones.

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Los futbolistas más valiosos del Clásico Nacional

Por su gran mercado de fichajes, el América logró sacar una pequeña ventaja sobre Chivas en cuanto a futbolistas mejor valorados en el mercado. Así está la lista previo al Clásico Nacional:

