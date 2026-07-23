¿Quién es el jugador mas caro del América para el Apertura 2026 y cuantos millones cuesta?
El Club América no se reforzó para este torneo y apostó por jugadores juveniles y su plantel actual
El Club América disputará el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sin refuerzos y priorizando la cantera por encima de los fichajes ostentosos; sin embargo, esto no evita que el plantel de las Águilas sea uno de los más costosos de la Primera División Mexicana, pero destaca un elemento por encima del resto.
Te puede interesar: Tras perder ante Toluca, esta sería la SORPRESIVA alineación de Chivas para enfrentar a Juárez
Pumas remonta en el Nemesio Diez y derrota a Toluca en un partidazo
El jugador más caro del América en la Liga BBVA MX
La platilla del América es una de las más caras de la Liga BBVA MX, incluso sin refuerzos, pero de entre su plantel destaca la figura de Alejandro Zendejas quien es el jugador con el precio más elevado, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores, Transfermarkt.
El extremo derecho de las Águilas tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros, una cifra que podría elevarse después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección de los Estados Unidos.
Zendejas, de 28 años, cuenta con doble nacionalidad y tiene contrato actualmente con el América hasta el 2027. El extremo ha sido pieza clave en el equipo para la obtención de cuatro títulos de Liga BBVA MX.
En el segundo puesto y también mundialista se encuentra el uruguayo Brian Rodríguez que a sus 26 años tiene un valor en el mercado de ocho millones de euros.
Los jugadores más caros del América
- Alejandro Zendejas - 10 MDE
- Brian Rodríguez - 8 MDE
- Raphael Veiga - 7 MDE
- Israel Reyes - 6.5 MDE
- Érick Sánchez - 6 MDE
Te puede interesar: Crack de Boca Juniors llegaría a la Liga BBVA MX para jugar en Cruz Azul