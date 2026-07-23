¿Quién es el jugador mas caro del América para el Apertura 2026 y cuantos millones cuesta?

El Club América disputará el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sin refuerzos y priorizando la cantera por encima de los fichajes ostentosos; sin embargo, esto no evita que el plantel de las Águilas sea uno de los más costosos de la Primera División Mexicana, pero destaca un elemento por encima del resto.

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El jugador más caro del América en la Liga BBVA MX

La platilla del América es una de las más caras de la Liga BBVA MX, incluso sin refuerzos, pero de entre su plantel destaca la figura de Alejandro Zendejas quien es el jugador con el precio más elevado, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores, Transfermarkt.

El extremo derecho de las Águilas tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros, una cifra que podría elevarse después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección de los Estados Unidos.

Zendejas, de 28 años, cuenta con doble nacionalidad y tiene contrato actualmente con el América hasta el 2027. El extremo ha sido pieza clave en el equipo para la obtención de cuatro títulos de Liga BBVA MX.

En el segundo puesto y también mundialista se encuentra el uruguayo Brian Rodríguez que a sus 26 años tiene un valor en el mercado de ocho millones de euros.

Los jugadores más caros del América

Alejandro Zendejas - 10 MDE

Brian Rodríguez - 8 MDE

Raphael Veiga - 7 MDE

Israel Reyes - 6.5 MDE

Érick Sánchez - 6 MDE

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