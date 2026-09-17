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James Rodríguez dio la mayor sorpresa de su vida tras irse de la Liga BBVA MX

El ex Club León, James Rodríguez, ya comenzó una nueva etapa de su carrera

James Rodríguez dio la mayor sorpresa de su vida tras irse de la Liga BBVA MX
|Foto: X Atlético Nacional

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Tras confirmar que deja la selección de Colombia, James Rodríguez ahora está atravesando una nueva etapa en su carrera. Luego de salir del Club León de la Liga BBVA MX, el colombiano pasó por distintos equipos y ahora por fin hizo su presentación en Atlético Nacional de Medellín, el club más importante de la liga colombiana. Y logró algo increíble.

El ex número 10 de la selección colombiana y que se marchó del León por distintos motivos, ahora regresó al futbol de su país para brillar con la playera del conjunto “verdolaga”. En ese marco, ahora dio la mayor sorpresa de su vida al tener un gran debut en el equipo de Medellín.

james rodriguez; leon

El espectacular debut de James Rodríguez en Atlético Nacional

En su primer partido en la Primera División de Colombia, James Rodríguez logró una asistencia de gol en la victoria 2-3 de Nacional contra Internacional de Bogotá. Sin dudas, algo que pocos esperaban después de un tiempo de inactividad para el “10” colombiano de 35 años.

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Ahora, James intentará ganarse un lugar en el equipo titular de Nacional de Medellín. Si bien se esperaba que necesitara un tiempo de adaptación, el ex Real Madrid y Bayern Múnich dejó en claro que puede adaptarse muy rápido al futbol de su país. Muy necesario.

El paso de James Rodríguez por la Liga BBVA MX

James Rodríguez llegó al Club León a principios de 2025. Su desembarco en la Liga MX generó una enorme expectativa en la afición de la “Fiera”. Durante su estancia en el conjunto esmeralda, James dejó muestras claras de su calidad técnica. Sin embargo, se fue rápido tras altibajos en el ritmo físico y la continuidad.

Luego de finalizar su vínculo con León, James continuó su trayectoria pasando por la MLS con el Minnesota United antes de concretar su regreso al futbol de su país para vestir los colores de Atlético Nacional. En los últimos años el colombiano ha tenido muchos equipos, dejando claro su poca continuidad. Ahora intentará dar lo mejor de sí en su Colombia natal.

James Rodríguez en Club León
James Rodríguez jugará seis meses en Minnesota United|Crédito: EFE

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