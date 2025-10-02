deportes
Nota

Lamont Roach Jr, posible rival del Pitbull Cruz, solo tiene una derrota en su carrera; ¿quién es?

Con varios años de experiencia en el profesionalismo, Lamont Roach Jr, posible rival del Pitbull Cruz, ha dejado claro que está para cosas grandes.

quien-es-lamont-roach-jr-posible-rival-pitbull-cruz.jpg
Instagram: Isaac Cruz / Lamont Roach Jr
Alan Chávez - Marktube
Box Azteca
Compartir

Han pasado algunas semanas desde su último enfrentamiento y, a falta de un anuncio oficial, todo parece indicar que Isaac, el Pitbull Cruz , ya tendría un próximo rival. Se trata de Lamont Roach Jr, quien es considerado un pugilista de temer debido a los éxitos que ha cosechado en el pasado.

Mientras esta batalla se confirma, varios medios de comunicación dan por hecho que el Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr se verán las caras a finales de este año. Ahora bien, ¿quién es este pugilista y por qué podría significar uno de los mayores retos para el nacido en la Ciudad de México?

¿Quién es Lamont Roach Jr, posible rival del Pitbull Cruz?

Nacido el 18 de agosto de 1995 en Washington, Lamont Roach Jr es un pugilista norteamericano de 30 años que, hasta el momento, suma 28 peleas como profesional, mismas de las cuales ha obtenido el triunfo en 25 ocasiones (10 por la vía del cloroformo), mientras que ha empatado dos y ha perdido una.

La última pelea de Lamont Roach jr se dio ante Gervonta Davis, rival al que ya enfrentó el Pitbull Cruz, en un duelo que quedó igualado y que se llevó a cabo el 1 de marzo del 2025. Curiosamente, su única derrota fue en noviembre del 2019, cuando cayó contra el también norteamericano Jamel Herring.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Lamont Roach Jr es reconocido no solo por la resistencia con la que cuenta, sino por una técnica depurada que le ha hecho terminar algunas de sus peleas antes de tiempo. Por ende, si se concreta este combate podríamos ver estilos muy definidos y llamativos en el ring.

¿Cómo le fue al Pitbull Cruz en su última pelea?

Fue en julio del 2025 cuando el Pitbull Cruz subió por última vez al ring luego de enfrentar al también boxeador Omar Salcido, esto en un combate que buscó al nuevo campeón interino mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Al final, fue Isaac quien se llevó el triunfo gracias a su agresivo estilo de lucha.

¿Cuándo y dónde se llevaría a cabo la pelea entre el Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr?

Si todo sale como se tiene establecido, el Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr se verán las caras el próximo sábado 6 de diciembre del 2025 en San Antonio Texas, ciudad que se distingue por tener una importante comunidad latina. Sin embargo, y tal y como se dijo en párrafos anteriores, es preciso esperar una confirmación oficial al respecto.

