Quién es Portia Boakye, la figura africana que llegó para reforzar a Pumas en el Apertura 2026

Pumas Femenil sorprendió con la llegada de una futbolista que acumula más de una década representando a su país. El conjunto universitario buscó experiencia fuera de México para fortalecer su plantel durante el Apertura 2026.

La elegida fue Portia Boakye, una de las jugadoras más reconocidas de Ghana. Su carrera incluye una transformación que le permitió pasar del ataque a convertirse en la líder defensiva de las Black Queens.

Quién es Portia Boakye, el refuerzo de Pumas Femenil

Portia Boakye nació el 17 de abril de 1989 en Acra, capital de Ghana. Tiene 37 años, es zurda y llegó a Pumas procedente del TP Mazembe Femenil de la República Democrática del Congo.

Portia Boakye, referente de Ghana Femenil|DIF

Actualmente juega como defensa central o lateral izquierda, aunque comenzó su trayectoria en posiciones ofensivas. También puede ocupar el carril izquierdo y sumarse al ataque.

Su incorporación fue adelantada por Norma Ang, embajadora de México en Ghana, quien destacó el vínculo que puede generar entre ambos países. Será la primera experiencia de Boakye dentro de la Liga BBVA MX Femenil.

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Los equipos en los que jugó Portia Boakye

La carrera de Boakye comenzó en Fabulous Ladies de Ghana. En 2016 dio el salto al Östersunds DFF de Suecia, donde marcó siete goles de liga y nueve entre todas las competencias.

Posteriormente jugó en Trabzon İdmanocağı de Turquía y Ferencváros de Hungría. Su etapa más extensa fue con Djurgårdens IF, donde disputó más de 100 partidos entre 2018 y 2023.

También pasó por Hapoel Petah Tikva de Israel antes de incorporarse al TP Mazembe. Con el conjunto congoleño terminó tercero en la Liga de Campeones Femenina de la CAF 2025.

Por qué Portia Boakye es una figura de Ghana

Boakye forma parte de la Selección de Ghana desde 2010 y es la capitana de las Black Queens. En los Juegos Africanos de 2015 anotó el gol del triunfo ante Camerún en la final.

Portia Boakye, jugadora de Ghana Femenil|DIF

También conquistó la Copa WAFU Zona B de 2018 y fue máxima goleadora con cuatro tantos. Además, obtuvo el tercer lugar en la Copa Africana de 2016 y repitió el bronce en 2025.

Su rendimiento la llevó a ser nominada a Futbolista Africana del Año en 2015. Un año después fue elegida como la mejor futbolista femenina por la Asociación de Cronistas Deportivos de Ghana.

Cómo juega Portia Boakye y qué puede aportarle a Pumas

Portia destaca por su pierna izquierda, la salida con balón y su capacidad para cerrar espacios. También conserva recursos ofensivos como el remate de larga distancia y los tiros libres.

Durante la Liga de Campeones Femenina de la CAF 2025 fue incluida en el equipo ideal de la fase de grupos por su despliegue sobre el costado izquierdo.

Pumas suma una futbolista que puede competir en distintas posiciones, aunque su principal aporte estaría en el liderazgo. Boakye llega como capitana de su selección y con experiencia para convertirse en una de las voces de la defensa universitaria.

