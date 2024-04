Rafa Nadal | Un torneo más antes del retiro

El Masters de Monte Carlo dio el banderazo inicial a la temporada del tenis que se juega en tierra batida, una superficie donde Rafael Nadal es el rey. Los 14 títulos en Roland Garros, 11 en Monte Carlo, 4 en Madrid y 12 en el Open de Barcelona lo respaldan.

El 2024 no ha sido como Rafa Nadal lo pensó, el español veía en este año la posibilidad de renacer de las cenizas y cerrar su carrera con una última campaña en gran nivel, sin embargo las lesiones no le han permitido estar a la altura de las expectativas.

Se bajó del Abierto de Australia a inicios de año y de ahí siguieron Doha y Montecarlo, el último partido oficial que jugó fue el 5 de enero ante el australiano Jordan Thompson en los Cuartos de Final de Brisbane.

Llegó el turno del Barcelona Open, el torneo que le abre paso a Roland Garros el certamen donde todos los aficionados quieren ver una vez más a Nadal, incluido el número uno del mundo Novak Djokovic.

“Como aficionado al tenis quiero que juegue al menos un torneo más antes de retirarse."- Djokovic

Nadal llegó el miércoles a la Ciudad Condal y durante las prácticas de la semana ha mejorado su nivel. Tuvo partidos amistosos contra David Jordà (298), la segunda frente a Sebastián Báez (19) después entrenó con Carlos Moyà y el viernes se ha probado con Alejandro Davidovich (29) y por último le propinó un 6-1 a Andrey Rublev número seis del mundo.

“El torneo me ha dado muchas alegrías. Es mi club, aquí he pasado muchas épocas de mi vida. Durante los dos últimos años he estado pocos días en el circuito y estar aquí en Barcelona, viendo a la gente y entrenando con jugadores, es una alegría”.- Nadal

El próximo 15 de abril Rafa hará su debut en el Conde de Godó enfrentando a italiano Flavio Cobolli 68 del ranking mundial de la ATP. La parte más emocionante del torneo es que se podría dar una hipotética semifinal ante su compatriota Carlos Alcaraz quien es el favorito para ser campeón, ya que ha levantado el trofeo en las últimas dos ediciones.

“Ojalá Nadal y Alcaraz se encuentren en la semifinal. Rafa está compitiendo a un gran nivel y Carlos está recuperado completamente. Quiero soñar con esta semifinal” – David Ferrer

Aunque le duela a muchos amantes del tenis, el Open de Barcelona 2024 será uno de los últimos torneos de Nadal como tenista profesional.