Nadal y Federer comienzan una nueva historia juntos en otro deporte

Nadal y Federer nos siguen demostrando que una gran rivalidad puede convertirse también en una amistad fuera de las canchas. Las leyendas del tenis han compartido grandes batallas por años, y ahora, después del retiro, siguen juntos en distintos momentos.

La Ryder Cup 2025 empieza este viernes y tanto Roger como Rafa decidieron lanzar un vídeo apoyando el evento. Hace varios días se le vio al suizo teniendo un entrenamiento junto al español Carlos Alcaraz, el actual número uno del mundo quedó impresionado con el juego de Roger.

“Roger Federer es bastante bueno en realidad, siendo honesto. Es una locura que todo lo que hace, lo hace con estilo. Su swing es muy bonito. El nivel que tiene es bastante bueno, diría que es mejor que yo”, dijo Alcaraz.

Nadal y Federer, históricos para siempre

A lo largo de los años, Rafa y Roger marcaron una época en el deporte blanco.

“Siempre hemos hablado de jugar juntos en exhibiciones y de siempre poder disfrutar de nuestra compañía por una buena causa, como recaudar fondos. Ambos estamos muy ansiosos por seguir hablando del tema”, dijo el suizo.

Incluso en algún momento, Roger le dedicó una carta a Rafa.

“Me desafiaste de maneras que nadie más podía. En tierra batida, era como si estuviera jugando en tu casa, y me hiciste trabajar más duro de lo que nunca pensé que podría simplemente para mantener mi posición. Me hiciste reimaginar mi tenis, incluso hasta el punto de cambiar la talla de mi raqueta con la esperanza de tener cualquier ventaja”, expresó la leyenda suiza sobre su rival más especial.

Las nuevas rivalidades en el tenis

Últimamente, Roger también habló sobre la rivalidad de Sinner y Alcaraz, además se animó a admitir que tienen cierta preferencia en algunos torneos de la ATP.

“Permiten que cada semana la velocidad y la pelota sea la misma, hacen que el juego sea más lento. No solo necesitamos pistas rápidas, sino que queremos ver a Alcaraz o a Sinner resolver el problema. Los directores piensan ‘Quiero un Sinner-Alcaraz en la final’, así funciona, le va bien al torneo”, sentenció Federer.

