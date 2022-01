Rafael Nadal, el cuarto más longevo en llegar a Semifinales

El tenista español Rafael Nadal llegó por séptima ocasión en su carrera a las semifinales del Abierto de Australia, lo hace dando cátedra y poniéndose como el cuarto más longevo en llegar a estas instancias.

Ya son 35 años , 20 títulos de Grand Slam pero el hambre de Rafael Nadal por seguir haciendo historia esta intacta, parece un adolescente que no ha ganado nada, un adicto a la victoria, un adicto a la grandeza.

El español acaba de conseguir su séptimo pase a las semifinales del Abierto de Australia en su carrera luego de superar en un juego de 5 sets al canadiense Denise Shapovalov. Nadal ganó las primeras dos mangas 6-3 y 6-4, el de la hoja de maple lo empató al ganar el tercer y cuarto set con los mismos marcadores en el quinto la garra que conocemos de Rafa lo hizo regresar y sobreponerse con otro 6-3.

El partido duró 4 horas y 8 minutos, con esto Nadal es el cuarto tenista más longevo en alcanzar unas semifinales del primer Grand Slam del año tras Ken Rosewall, Roger Federer y Mal Anderson.



Polémica presente entre Nadal y Shapovalov

Durante el encuentro hubo momentos de bastante tensión pues Denis Shapovalov se llegó a quejar que Nadal se tardaba mucho en hacer sus saques. No es la primera vez que se le critica al español por esta situación. Al término del encuentro Denis no se quedó con nada y declaró; “No sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro”.

Por si fuera poco cuando concluyó el primer set que Nadal se encontraba recuperándose Denis lanzó un grito “Ustedes son todos unos corruptos”. Argumentando que él ya estaba listo para servir y su rival no estaba en la cancha, él umpire aseguró que a Nadal todavía le quedaba tiempo.

“Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?

Tras el encuentro Rafa Nadal no se quedo callado y platico su versión de la situación.

“Me empecé a sentir cansado y encontrarme mal al final del segundo set. Es increíble estar en semifinales y es un regalo de la vida porque hace dos meses no sabía si iba a volver a jugar. No me sentía bien del estómago durante el partido y me tomaron la presión, las constantes vitales y todo estaba bien en mi cuerpo. Tengo dos días de descanso hasta las semifinales. Ya no tengo 21 años. Me siento bien físicamente a nivel de movilidad, pero las condiciones eran más duras que las dos últimas semanas. Cada juego que ganaba era como una victoria. Ha sido un ejercicio de supervivencia y de resistencia. El partido parecía imposible de ganar. He tenido un golpe de calor en toda regla y se me cerraba la boca del estómago al moverme. Aproveché mi oportunidad al resto y me ha funcionado el saque”

“Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Normalmente te dan un poco más de tiempo y me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el ‘toilet break’. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista. No es verdad porque ahora existe el reloj. Supongo que le cuesta aceptar la derrota y tiene una frustración. Es joven y todos hacemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto. No voy a entrar en ninguna polémica con él. Las reglas en pista son iguales para todos. Hay un supervisor y un juez de silla que aplican las normas. A mí me cantan los minutos cada vez que voy al baño. Se ha equivocado y no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico”.

Sobre la posibilidad de ganar el Grand Slam 21 y superar por primera ocasión a Federer;

“Mi felicidad en el futuro no dependerá de ganar más grandes que Federer y Djokovic. No te puedes frustrar porque el vecino tenga una casa o un teléfono mejor”