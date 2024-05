Rafael Nadal: “Me siento mejor en todos los sentidos”

Rafael Nadal y Roland Garros es uno de los matrimonios más exitosos en el mundo del deporte. El tenista español apunta a despedirse de las canchas muy pronto, pero ha dejado la puerta abierta a volver a jugar en el segundo major del año más allá de 2024. En la conferencia de prensa previa al inicio del certamen que ha ganado 14 veces, confesó que se siente bien físicamente, aunque no negó que el cuadro representa un importante reto.

El manacorí se medirá a Alexander Zverev en la primera ronda, el alemán viene de un importante triunfo en el Masters 1000 de Roma, venciendo en la final al chileno Nicolás Jarry. La última vez que Nadal y el teutón se midieron en la capital francesa el triunfo fue para ‘Rafa’ tras el retiro de su contraparte en el segundo set con una lesión en el tobillo.

E-Prix de Shanghai R11, Temporada 10 de la Formula E | Resumen Completo

Te puede interesar: Santiago Giménez se casa

“No lo sé. La competición me dice que hace una semana y media hice un desastre en Roma, perdí 6-1 y 6-3. Internamente me siento mejor en todos los sentidos, físicamente también. Me ha tocado uno de los peores sorteos posibles y eso no ayuda”, ha confesado el 22 veces ganador de Grand Slams. “Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que éste sea mi último Roland Garros, eso es cierto, pero si me obligáis a decir si va a ser mi último o no... por suerte, no estoy en disposición de decíroslo”.

Cabe recordar que Nadal no formó parte de la edición 2023 y que se llevó el trofeo en su más reciente presentación, imponiéndose con facilidad en la final a un Casper Ruud que opuso poca resistencia. A lo largo de su brillante trayectoria, el legendario tenista español acumula 112 triunfos en Roland Garros, contra tan solo tres derrotas.

Rafael Nadal llega con la ilusión a tope a Roland Garros 2024

“Por otro lado, estoy feliz haciendo lo que hago. Mi cuerpo está evolucionando bien, mejor de lo que me esperaba hace un mes y medio. No estoy entrenando con demasiados dolores, las limitaciones que he sentido semana tras semana, las que me quitaban la ilusión de seguir, veo que esta semana van a menos, por no decir que tengo pocas. Si eso se alarga en el tiempo, creo que puedo seguir siendo competitivo”, dijo Nadal previo al inicio de Roland Garros.

Te puede interesar: Checo Pérez lo volvió hacer en la clasificación del Gran Premio de Mónaco