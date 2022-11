Rafael Nadal no renuncia a las Finales ATP y promete volver

Después de vencer al noruego Casper Ruud por parciales de 7-5 y 7-5 en las Finales ATP, Rafael Nadal declaró que quiere “trabajar más para volver el año que viene” a disputar este torneo que se le ha negado a lo largo de su carrera y volvió a quedar eliminado en esta edición.

“No estoy contento por el torneo, eso seguro, pero siempre es positivo terminar la temporada con victoria contra un gran jugador como Casper, al que le deseo toda la buena suerte en el resto del torneo, es un buen amigo”, declaró el balear en el Pala Alpitour de Turín.

“El año que viene no voy a estar en Acapulco": Rafael Nadal

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Nadal en la CDMX?

“Quiero agradecer a la gente de aquí de Turín. No ha sido la semana perfecta, pero siempre tengo un recuerdo precioso de Italia. Quiero trabajar más para volver el próximo año”, expresó a modo de despedida.

Nadal, quien se convirtió en padre por primera vez durante el pasado mes de octubre, reveló entre risas que lo verdaderamente complicado es jugar ante los mejores.

“Lo difícil es jugar bien contra los mejores jugadores. Lo otro es una cosa preciosa de la vida, al final he ganado mi primer partido como padre”, sentenció.

Rafael Nadal duda en volver a la Copa Davis

Por otra parte, el mallorquín reveló que no tiene claro si volverá a jugar la Copa Davis, aunque señaló que le gustaría decir adiós a esa competición sobre la pista.

“A ver si algún día puedo volver a jugar la Copa Davis. No estoy seguro de ello. Por supuesto, en mi mente, me encantaría despedirme de esa hermosa competencia jugando. Vamos a ver qué puede pasar en el futuro”, declaró en la rueda de prensa posterior al choque con el noruego.

Te puede interesar: Rafa Nadal: “Es una alegría visitar México, me genera ilusión”

“No sé qué puede pasar en el futuro. Como todo el mundo sabe, me estoy haciendo viejo (risas). Aunque me gustaría estar en todas partes, simplemente no puedo”, concluyó.