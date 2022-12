Rafael Nadal promete volver a México tras su victoria ante Casper Ruud

La Plaza de Toros México de la capital azteca vibró con la presencia de Rafael Nadal, ganador de 22 Grand Slams, el pasado jueves 1º de diciembre, que pasará a la historia como el día en el que uno de los más grandes exponentes en la historia del tenis jugó por primera vez en el territorio mexicano. Después de su triunfo ante Casper Ruud, el balear habló en exclusiva para Azteca Deportes.

“Siempre quiero volver, es un país que amo y que me ha dado muchísimo. De alguna manera u otra siempre vuelvo. México me ha dado muchísimo y vengo de vacaciones muy recurrentemente a Quintana Roo. Nos volveremos a encontrar y no solo como turista. Desde Australia hasta hoy, mi último partido del año, he vivido muchas emociones. Clausurar la temporada 2022 con todo este apoyo y cariño me genera energía e ilusión para volver a casa y prepárame bien para poder seguir viviendo noches como la de hoy”.

Rafael Nadal promete volver a México

Por último, Rafael Nadal respondió si volvería a jugar en México o es más probable el retiro.

“Creo que va a ser difícil, pero esta es una realidad, la vida pasa para todos y nos llega el momento. Yo sigo siendo feliz y voy a intentar alargar este sueño que llevo 20 años viviendo o un poquito más y ojalá que el cuerpo me respete y pueda seguir disfrutando de este bonito deporte y también de alguna manera, el cariño de todo el mundo, no sólo aquí en México. Me ayuda a seguir y en los momentos más difíciles siempre hay un motivo para mirar hacia adelante e intentar sobreponernos. Vamos a hacer lo posible para seguir disfrutando”, concluyó