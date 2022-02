Stefanos Tsitsipas: “Estoy feliz de estar nuevamente en Acapulco”

El Abierto de México de Tenis ya comienza a vivirse a pleno en su sede en Acapulco. Las estrellas comenzaron a entrenarse esta semana y Azteca Deportes habló con varias de ellas. Esta vez, es el turno del griego, Stefanos Tsitsipas, quien estará presente en el ATM nuevamente.

En principio, Stefanos, nos contó sus primeras sensaciones en su regreso a Acapulco. El griego se mostró feliz al encontrarse con tantas novedade de renovación.

“Más que feliz de estar jugando aquí, de tener nuevamente la experiencia, este gran ambiente y alrededores, eso hace que esté muy emocionado por disputar este torneo. Aún no he tenido la oportunidad de jugar aún pero te puedo decir que la sede se ve muy bien, y muy bien renovada, estoy feliz de que el torneo se esté tomando la decisión de mejorar y hacer que el evento sea aún mejor que el año pasado”.

En otro orden, Tsitsipas se refirió al que considera el peor momento de su carrera en cuanto a su relación con el público, un tema que para él es de vital importancia a la hora de jugar. Recordó una difícil situación que vivió en el último US Open.

“Los fans se pusieron contra mi hace unos meses en el US Open por ninguna razón, no fue fácil pero es parte del juego ocurre cuando tiene que pasar, yo creo que no hice nada malo en el US Open unos meses atrás pero estoy seguro de qué volveré nuevamente y espero que las cosas cambien”

Tsitsipas y su presencia en el Top 3

El jugador griego llegó a ser Top 3 del mundo y le comentó a Azteca Deportes, que fue ese uno de sus logros más importantes de su carrera hasta el momento. Ahora, dejó en claro que va por más.

“Irrumpir en el Top 3 ha sido lejos, era algo que tenía como un sueño, que quería alcanzar, pero voy un paso a la vez, creo que es eso”.

Por último, Stefanos se refirió la relación que tiene con su padre, la cual últimamente se ha visto criticada por comentarios entre ambos durante los partidos. Sin embargo, dejó en claro que él es su referencia “Es algo que no se ve muy seguido en el circuito, eso seguro, yo tengo una gran relación con él, que tiene algunas caídas en algunos momentos, pero lo que nos hace más fuertes es que estamos siempre juntos y hacemos que funcione, creemos el uno en el otro y es puro amor, que es algo que normalmente tú no tienes con con tu entrenador, y es una relación de negocios al mismo tiempo” finalizó el griego.