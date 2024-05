Nadal reveló su próximo gran objetivo en su carrera

Rafael Nadal regresó a su segunda casa, Roland Garros. El tenista español dio show en la cancha principal del segundo Grand Slam del año, sin embargo fue superado por el número 4 del mundo, Alexander Zverev.

“Mantuve la disciplina para darme la oportunidad de estar aquí. Tuve una lucha tremenda contra mis problemas. Esta fue la primera semana en la que sentí que mi cuerpo estaba preparado para moverme sin limitación. No siento que haya estado muy lejos de darme opciones reales de hacer algo importante. Mi partido fue bueno, poniendo en perspectivas las circunstancias. Cometí errores, pero no se construye una casa en dos días. Tuve opciones reales de llevar el partido a otra situación y no las aproveché porque me faltó bagaje, automatismos y confianza para entender qué tenía que hacer en cada momento”, dijo el español luego de la derrota ante el jugador alemán.

Rafa intentaría estar una vez más en Roland Garros

El tenista español no quiso despedirse del torneo parisino, dejando así abierta la posibilidad de volver el próximo año. El físico del nacido en Mallorca respondió bien, pero no le alcanzó para superar a Sasha en la arcilla de París.

“Lo paso bien viajando con mi mujer y mi hijo, por lo que si siento que soy competitivo y sano como para divertirme, continuaré durante un tiempo. Tengo que comprobar si mi nivel de juego va subiendo. La lógica me dice que es muy difícil, pero el paso de las semanas es lo que me dará la respuesta. Cuando se acabe la energía y la ilusión lo sabré", comentó Nadal acerca sobre que lo hace seguir jugando en el tour de la ATP.

El tenista español, aspira a estar en los Juegos Olímpicos

Nadal deberá contemplar si juega la gira de hierba y Wimbledon, ya que su siguiente gran objetivo son los Juegos Olímpicos, en donde espera hacer una dupla con Carlos Alcaraz en dobles, y dar una sorpresa en el cuadro de singles.

“Si puedo llegar algo mejor físicamente que hoy y habiendo sentido que llevo un mes y medio más de entrenamientos, vendré con la confianza necesaria como para disfrutar y darme oportunidades”, sentenció el español sobre las expectativas que tiene para los Juegos Olímpicos.

