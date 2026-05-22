Rainbow Six Siege apuesta por el juego competitivo con Operation System Override

Las novedades fueron reveladas durante el Major de Salt Lake City y apuntan a una de las transformaciones más importantes que ha tenido el modo clasificatorio desde el lanzamiento del juego.

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El gran protagonista de esta temporada es Ranked 3.0, una renovación total del sistema competitivo que busca ofrecer partidas más equilibradas, progresión más clara y recompensas más atractivas para la comunidad. Entre los cambios más importantes destaca el regreso de las partidas de posicionamiento, ajustes de rango más rápidos y la eliminación del MMR oculto, permitiendo que los rangos reflejen de manera más transparente el verdadero nivel de habilidad de cada jugador.

El matchmaking también fue reajustado para enfrentar únicamente a jugadores con rangos visuales similares, mientras que las recompensas competitivas ahora incluirán cosméticos exclusivos de temporada, Competitive Coins y Alpha Packs basados principalmente en la actividad dentro del modo Ranked.

Otra de las grandes incorporaciones será Calypso Casino, el primer mapa competitivo completamente nuevo desde el Año 8. Inspirado en escenarios clásicos de Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas, el mapa combina nostalgia con diseño moderno enfocado en esports.

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Calypso Casino incluirá nuevas rutas verticales, ductos expandidos para drones y zonas de acceso inéditas que prometen cambiar el ritmo táctico de las partidas. Ubisoft también confirmó que el escenario ingresará oficialmente a la rotación competitiva de esports durante la Temporada 3.

Además, la operadora Dokkaebi recibirá una importante reformulación de habilidades. Su rol estará ahora más enfocado en la presión táctica y la negación de información, acompañado por la incorporación del rifle de asalto XK23 como nueva arma principal.

La actualización también traerá mejoras visuales y de balance para los mapas Emerald Plains, Kanal y Outback, además de implementar soporte oficial para mouse y teclado en consolas a mitad de temporada. Ubisoft aseguró que esta integración llegará acompañada de nuevas reglas de matchmaking para mantener el equilibrio competitivo y reforzar sistemas anti trampas como Mousetrap.

Por otro lado, Siege continuará fortaleciendo su conexión con los esports integrando estadísticas oficiales de equipos y jugadores Tier 1 directamente dentro del juego.

Con Operation System Override, Rainbow Six Siege busca consolidar aún más su lugar como uno de los shooters tácticos más competitivos del mercado, apostando por una experiencia donde la estrategia, la precisión y el trabajo en equipo sigan siendo el corazón de cada partida.