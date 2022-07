Las selecciones con mejor ranking FIFA rumbo a Qatar 2022

Faltan poco más de 3 meses para que dé inicio el Mundial de Qatar 2022 y las distintas selecciones se siguen alistando con duelos amistosos y torneos internacionales. Existe un grupo de ‘élite’, donde están todos los favoritos, que mayormente se ha definido por su posición en el ranking FIFA.

Como suele ser habitual, los mejores clasificados en el ranking FIFA son las selecciones con mayor porcentaje de victorias, que también se podría reflejar en títulos, por ello veremos qué equipos están en mejor posición rumbo al inicio de Qatar 2022.

Así lucen las selecciones en el ranking FIFA previo a Qatar 2022

Pese a que el ranking se actualiza cada cierto tiempo, se analizarán los números y posiciones de las mejores clasificadas en este final del mes de julio, pues así se podría visualizar un panorama con ‘los favoritos’ para campeón.

Las selecciones mejor rankeadas son:

1.- Brasil – 1837.56 pts – Grupo G

2.- Bélgica – 1821.92 – Grupo F

3.- Argentina – 1770.65 – Grupo C

4.- Francia – 1764.85 – Grupo D

5.- Inglaterra – 1737.46 – Grupo B

6.- España – 1716.93 – Grupo E

8.- Países Bajos – 1679.41 – Grupo A

9.- Portugal - 1678.45 – Grupo H

10.- Dinamarca – 1665.47 – Grupo D

11.- Alemania – 1658.96 - Grupo E

12.- México – 1649.57 - Grupo C

Estas son las selecciones con mejor ranking FIFA, recordando que el séptimo lugar lo ocupa Italia pero no calificaron al Mundial, por lo que más allá de ellos, todos los demás miembros de esta ‘élite’ sí estará en la competencia.

En la primera fase podremos ver choque directo entre estos equipos, tales como España vs Alemania, Argentina vs México o Francia vs Dinamarca, que serán muy interesantes de ver.

Qatar, que es el país anfitrión, está en la posición 49 de FIFA; Senegal de Sadio Mané, se ubica en la posición 18; Australia en el puesto 39, y así varía dependiendo de la confederación que tratemos.