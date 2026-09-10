¿FUERA Raúl Jiménez y Edson Álvarez? Rafael Márquez revela las CLAVES para convocar a jugadores a Selección Mexicana

En entrevista exclusiva con TV Azteca Deportes, Rafael Márquez le reveló a David Medrano y a Christian Martinoli el rol con el que ve a Raúl Jiménez y Edson Álvarez, dos de los jugadores con mayor competencia en sus posiciones en la Selección Mexicana.

Rafa Márquez se encontró con Medrano y Martinoli antes de hablar en exclusiva con Azteca Deportes. 🇲🇽🔥#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/YyjraTMVVZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026

Rafa Márquez confirma que Raúl Jiménez seguirá siendo considera con Selección Mexicana a pesar de su edad

El entrenador de México explicó que la edad no va a ser un factor para sus convocatorias, pues sea mayor o menor, si el futbolista se encuentra en un buen nivel de juego, tenga actitud y responsabilidad, será llamada a la Selección. Con su respuesta aclaró que Raúl es un referente en el equipo por lo que a pesar de tener 35 años y la competencia de Gimenez y 'Hormiga' González, seguirá siendo considerado si se mantiene en un buen nivel de juego.

"Tengas la edad que tengas, mayor o menos, si estas en un gran nivel serás bienvenido teniendo la actitud, la responsabilidad. Hablando de Raúl, sigue siendo un referente, un lider del equipo. Demuestra que esta en un gran nivel para venir a Selección. Asi te puedo decir de gente que tendga 17 años a 38, 40 años, mientras siga aportando seran bienvenidos".

Por otra parte, respecto a Edson Álvarez no dio muchos detalles cuando le cuestionaron sobre el papel que podría tener luego de que en el Mundial de 2026, Erik Lira lo desplazó por su gran nivel en el campo. Rafa solo explicó que dependerá del momento que tenga cada jugador.

"Depende el momento en el que se encuentren, Hay gente que esta en mejor. momento, hay gente que no ha visto tanta actividad".

Por último, agregó que si quiere ver a nuevos jugadores con la Selección Mexicana pero por el momento, serán pocos los cambios que presente para su primera convocatoria.