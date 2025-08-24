¿Ya le quitaron la titularidad? La razón por la que Raúl Jiménez no inició ante Manchester United

El delantero mexicano Raúl Jiménez no fue parte del once titular de Fulham en el empate 1-1 frente al Manchester United, correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League 2025-26. La decisión del técnico Marco Silva de dejar al atacante en el banquillo responde a una combinación de factores tácticos, rotación de plantilla y el buen momento de su competencia directa en la delantera.

¿En qué minuto ingresó Raúl Jiménez ante Manchester United?

Jiménez ingresó al terreno de juego al minuto 71, sustituyendo al brasileño Rodrigo Muniz, quien había sido elegido como titular por segunda jornada consecutiva. Muniz, autor del gol agónico en el empate ante Brighton en la fecha inaugural, se ganó la confianza del cuerpo técnico gracias a su movilidad y capacidad para presionar alto, cualidades que Silva consideró clave para enfrentar a un Manchester United que suele dominar la posesión.

Aunque Raúl Jiménez no mostró molestias físicas ni reportes médicos adversos, su suplencia refleja la creciente competencia interna en el ataque de Fulham. El mexicano, de 34 años, sigue siendo una figura respetada por su experiencia, pero el club londinense busca renovar su frente ofensivo con jugadores más jóvenes y dinámicos. Aun así, su ingreso en el segundo tiempo fue determinante: participó activamente en el juego ofensivo y ayudó a contener los embates finales del United.

Durante los 20 minutos que estuvo en cancha, Jiménez fue protagonista en varias jugadas, incluyendo una acción anulada por fuera de lugar y una mano señalada en el área rival. Aunque no logró marcar, su presencia aportó orden y liderazgo en los últimos minutos del encuentro.

La decisión de no iniciar con el ‘Lobo Mexicano’ también podría estar relacionada con la gestión de minutos en una temporada larga y exigente. Fulham enfrentará tres partidos en los próximos diez días, y Silva podría estar dosificando esfuerzos para mantener a sus jugadores clave en óptimas condiciones.

El empate ante Manchester United deja a Fulham con dos puntos en dos jornadas, y aunque el mexicano no arrancó como titular, su rol como revulsivo sigue siendo valioso. La afición espera que en los próximos encuentros, Raúl recupere protagonismo y vuelva a ser ese delantero letal que brilló en sus mejores años en la Premier League.

