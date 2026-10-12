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‘El Potro’ Gutiérrez pide perdón a la afición de Cruz Azul tras vestir la camiseta del América: “Es como meter un autogol”

Raúl “El Potro” Gutiérrez, actual director técnico de Cruz Azul Femenil, generó una intensa ola de indignación entre la afición celeste

Raúl Gutiérrez
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Raúl "El Potro" Gutiérrez, actual director técnico de Cruz Azul Femenil, generó una intensa ola de indignación entre la afición celeste al presentarse en el homenaje a exfiguras del cuadro azulcrema portando la camiseta conmemorativa de las Águilas en los festejos de los 110 años de historia del Club América.

Ante el malestar generado en la marea cementera, el estratega mexicano emitió un comunicado oficial dirigido a la afición de Cruz Azul para ofrecer una sincera disculpa pública y reconocer el error de apreciación.

Carta abierta del Potro Gutiérrez a la "Nación Azul"

En su escrito, el Potro Gutiérrez expresó su arrepentimiento por no contemplar las repercusiones mediáticas que implicaba ponerse la indumentaria del acérrimo rival mientras encabeza un proyecto institucional dentro de La Máquina:

"A la Nación Azul, quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la vestidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza."

El estratega cementero enfatizó que su profesionalismo y compromiso con el plantel femenil se mantienen firmes, comparando el incidente con una jugada desafortunada sobre el terreno de juego:

"Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol: lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder.”

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Su etapa como futbolista de Raúl Gutiérrez en las Águilas del América

El homenaje al que asistió "El Potro" responde a su trayectoria como defensor en el fútbol mexicano. Gutiérrez vistió la camiseta del América entre 1994 y 2001 (con una breve etapa intermedia en Atlante), sumando más de 200 partidos oficiales con el conjunto de Coapa en una época donde se consolidó como uno de los laterales más constantes de la Liga BBVA MX e inclusive fue seleccionado nacional en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

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