Monterrey golea a Pumas en el Clausura 2026

Rayadas de Monterrey firmó una actuación contundente en la Jornada 15 del Clausura 2026 al imponerse 3-0 sobre Pumas de la UNAM en el Estadio BBVA, resultado que reafirma su dominio absoluto en el torneo.

La gran figura de la noche fue Emily Gielnik, quien anotó un hat-trick, sellando su tercer tanto tras una jugada colectiva letal que terminó por sentenciar el encuentro. Además, uno de sus goles quedará marcado en la historia del club al significar el tanto 510 de Rayadas como local en el “Gigante de Acero”.

Con este resultado, Monterrey alcanza los 39 puntos y se mantiene como líder indiscutible del campeonato, asegurando su lugar en la cima de la tabla y perfilándose para cerrar la fase regular con ventaja de localía. Su paso también se mantiene perfecto en cuanto a consistencia, al llegar a 15 partidos consecutivos sin derrota, con un registro de 12 victorias y 3 empates.

Del lado universitario, la derrota representa un golpe importante en sus aspiraciones. Pumas se queda con 20 unidades en la décima posición, complicando su camino hacia la fase final en un torneo donde el margen de error es cada vez menor.

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90'⏱️| Rayadas 3-0 Pumas



Termina el partido. ¡EL MONTERREY Y SU GENTE SE QUEDAN CON EL TRIUNFO! Ⓜ️💥@BBVA_Mex pic.twitter.com/ocMTDuSzYb — Rayadas (@Rayadas) April 2, 2026

El Estadio BBVA será el escenario de un duelo clave este miércoles en la recta final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, donde Rayadas de Monterrey recibe a Pumas.

Las regiomontanas llegan como líderes absolutas del campeonato con 36 puntos, firmando un torneo dominante que las tiene como firmes candidatas al título. Del otro lado, Pumas ocupa la décima posición con 20 unidades, al límite de la zona de clasificación y con la necesidad urgente de sumar para mantenerse con vida en la pelea por entrar a la Liguilla del Clausara 2026.

El momento de ambos equipos también marca una diferencia clara, Rayadas presume un paso perfecto en cuanto a consistencia, manteniéndose como el único equipo invicto tras 14 jornadas con 11 victorias y 3 empates, además de llegar con confianza tras vencer a Pachuca como visitante. En casa, su dominio ante Pumas es contundente, con un historial ampliamente favorable que refuerza su condición de favoritas.

Por su parte, el conjunto universitario llega motivado luego de cortar una mala racha con un triunfo ante León, resultado que les devolvió confianza. Sin embargo, visitar Monterrey representa uno de los retos más complejos del torneo, en un momento donde cada punto puede definir su futuro en la competencia.

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Pronóstico del partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 entre Rayadas de Monterrey vs Pumas de la UNAM

El escenario apunta a un partido donde Pumas intentará competir desde la intensidad y la necesidad, pero la solidez, el invicto y el peso ofensivo de Rayadas en casa inclinan la balanza.

Resultado esperado: triunfo de Rayadas 2-0, en un duelo donde la jerarquía local podría imponerse y mantener su dominio en el “Gigante de Acero”.

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Alineaciones oficiales del partido entre Rayadas de Monterrey vs Pumas de la UNAM

Local: Paola Manrique (28, portera); Daniela Monroy (2, defensa lateral); Alejandra Calderón (14, defensa lateral); Valeria Del Campo (23, defensa central); Carol Cázares (33, defensa central); Dania Pérez (10, media); Diana García (22, media ofensiva); Marcela Restrepo (24, media ofensiva); Emily Gielnik (9, delantera); Jermaine Seoposenwe (12, delantera); Lucía García (17, delantera).

Visitante: Wendy Toledo (1, portera); Karen Ramírez (2, defensa central); Ana Mendoza (3, defensa central); Cristina Torres (10, defensa lateral); Julissa Dávila (14, defensa central); Fátima Delgado (21, defensa lateral); Wendy Bonilla (18, media ofensiva); Alexa Huerta (26, media); Silvana Flores (28, media); Michelle González (30, media); Angelina Hix (12, delantera).