¡Rayados sigue contratando! Estos son los 2 fichajes que ya tendría muy adelantados

Lo que genera Monterrey en cuanto a los movimientos de fichajes probablemente sea único en el contexto mexicano, pues cada día hay nueva información sobre interés y negociaciones por diversos futbolistas. En esta ocasión se reporta que Rayados podría formar un ataque de ensueño incorporando a Alexis Cuello y a Orbelín Pineda. En esto van las negociaciones.

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¿Rayados contratará a Alexis Cuello y a Orbelín Pineda?

El atacante argentino es de los más recientes intereses que se tienen en cuanto a los intentos de Rayados por reforzar la plantilla de Matías Almeyda. Pese a que concretaron la incorporación de Diego Rossi, parece que El Pelado quiere rearmar completamente su frente de ataque. En ese sentido, quiere al ariete de San Lorenzo y al atacante proveniente del futbol girego.

Alexis Cuello es un futbolista de 26 años que actualmente se desenvuelve en el equipo de Almagro. Viene en su pico futbolístico, durante la primera parte del año fue titular indiscutible en liga argentina y en Copa Sudamericana, acumulando en ambos torneos cinco goles y cuatro asistencias. Parece un perfil que le aportaría garra y mucho dinamismo al ataque.

Mientras que el tema de Orbelín lograría reunir de nueva cuenta a un dueto que ha dejado excelentes presentaciones del nacido en Guerrero. Pineda brilló con Matías en Chivas y también en el AEK. Pero incluso, cuando el argentino salió de Grecia, Orbelín se mantuvo como pieza relevante del club. Se indica que el problema sería negociar con los griegos, que no quieren soltar a su elemento mexicano.

¿Cuánto le costaría a Rayados traer a Alexis Cuello y a Orbelín Pineda?

Aunque Monterrey no ha tenido problema en el ámbito monetario en la época reciente, se indica que los fichajes de estos futbolistas no serían baratos. Las negociaciones por el atacante argentino se reportan como buenas, mientras que con el mexicano el problema sería convencer a los directivos griegos. En ese sentido, los Rayados deberían soltar al menos 14 millones de dólares… si es que los clubes no les suben el precio a sus jugadores.