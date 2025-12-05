México vs Corea del Sur: el paso a paso para comprar los boletos y a qué precio están

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA reveló que México afrontará su segundo compromiso en la fase de grupos el jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur. Este cruce se posiciona como un duelo clave para la Selección Nacional, dado que podría determinar su clasificación a la siguiente ronda. En tanto, el partido inaugural es ante Sudáfrica .

El equipo dirigido por Javier Aguirre jugará todos sus partidos de la primera fase mundialista como local, pero este será el único en Guadalajara, por lo que será una cita imperdible para los aficionados de la zona. El choque ante los asiáticos, correspondiente a la segunda fecha, podría incluso definir los primeros lugares del grupo A. En tanto, el tercer partido es ante el repechaje UEFA 3.

¿Cómo comprar boletos para el México vs Corea del Sur del Mundial 2026?

Para asistir al segundo partido de México en la Copa del Mundo es posible adquirir entradas por los canales oficiales de la FIFA. Las mismas estarán disponibles en la página oficial del organismo a partir del sábado 11 de diciembre, dentro del apartado de “Boletos” en la sección de torneos.

En cuanto a los precios, la FIFA divide los valores en distintos grupos. Las zonas de mayor calidad y mejor perspectiva del estadio integran la Categoría 1, mientras que la Categoría 4 es donde aparecen las opciones más accesibles, aunque con una visibilidad peores.



Categoría 1: USD 482

USD 482 Categoría 2: USD 362

USD 362 Categoría 3: USD 167

USD 167 Categoría 4: USD 82

Además, FIFA cuenta con su propio sistema oficial de reventa y paquetes hospitality, también disponible desde su sitio web. Estos accesos tienen precios más elevados dado que son comercializados por otros usuarios y suelen incluir beneficios premium (todo bajo un respaldo legal que ofrece el organismo).