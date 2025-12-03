Giorgos Giakoumakis siempre le dio mala noticias a Cruz Azul pero esta vez las cosas cambiaron

El paso de Giorgios Giakoumakis por Cruz Azul no fue el esperado. Ya desde su primer partido, el delantero griego fue atormentado constantemente por las lesiones, lo que impidió su desarrollo y desencadenó en que sea enviado a préstamo al PAOK de su país , con la intención de que recupere ritmo.

Afortunadamente para él y para La Máquina, desde su regreso a Grecia a mediados de este año las cosas cambiaron. Giakoumakis dejó atrás los problemas físicos que lo marginaron en La Noria y ya lleva 18 partidos disputados con el PAOK sin registrar ninguna lesión.

Si bien los aficionados cementeros aún están molestos por la polémica frase que el atacante dijo en su presentación en Grecia , sobre "llegar a un equipo con objetivos", lo cierto es que su actualidad es buena para Cruz Azul. Giakoumakis ya lleva seis goles en la temporada y poco a poco se está revalorizando en el mercado.

Instagram @giakoum9_official

La Máquina pagó más de 9 millones de euros al Atlanta United por su traspaso el año pasado y buscará recuperar parte de su inversión. Según el sitio Transfermarkt, su cotización actual ronda los €7,000,000 y podría subir aún más si mantiene su estado de forma.

Los números de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul

Giakoumakis llegó a Cruz Azul a mediados de 2024 procedente del Atlanta United de la MLS, con el objetivo de convertirse en su referente ofensivo. Sin embargo, su paso estuvo marcado principalmente por una seguidilla de lesiones que nunca le permitieron estar al 100% en el equipo.

Con la playera de La Máquina disputó 40 encuentros entre todas las competiciones, y solamente fue capaz de marcar nueve tantos y dar ocho asistencias. Sorprendentemente, en apenas un semestre en PAOK está a tan sólo tres tantos de igualar su marca en México.