Rayados de Monterrey remonta a Puebla y cierra con victoria el torneo en casa | Presentado por Nissan

Se enfrentan en actividad de jornada doble esta noche de martes, el cuadro de Rayados de Monterrey ante Puebla, encuentro en el que los dos equipos tendrían la mentalidad de cerrar fuerte, dejar buenas sensaciones a sus aficiones e ir planenando y mirando hacia el Apertura 2026 de la Liga MX, cuando los puntos ya son escasos y las opciones son nulas de ir a esta Liguilla.

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Rayados está en el sitio 14. La pandilla ha vivido un torneo de pesadilla, y están en un lufar lejano del torneo con solo 15 puntos, lejísimos del l{idea Chivas que tiene 34.

Puebla está en el escalón 16 de este certamen con 13 unidades luego de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas dolorosas.

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