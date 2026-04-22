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Rayados de Monterrey remonta a Puebla y cierra con victoria el torneo en casa | Presentado por Nissan

Rayados de Monterrey lograron remontar un gol tempranero de Puebla, para apuntarse una valiosa victoria en casa ante su gente, cuando las opciones de ir a Liguilla están nulas.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Monterrey vs Puebla
Eduardo Navarro (L) of Puebla fights for the ball with Roberto de la Rosa (R) of Monterrey during the 16th round match between Monterrey and Puebla as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on April 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Se enfrentan en actividad de jornada doble esta noche de martes, el cuadro de Rayados de Monterrey ante Puebla, encuentro en el que los dos equipos tendrían la mentalidad de cerrar fuerte, dejar buenas sensaciones a sus aficiones e ir planenando y mirando hacia el Apertura 2026 de la Liga MX, cuando los puntos ya son escasos y las opciones son nulas de ir a esta Liguilla.

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Rayados está en el sitio 14. La pandilla ha vivido un torneo de pesadilla, y están en un lufar lejano del torneo con solo 15 puntos, lejísimos del l{idea Chivas que tiene 34.

Puebla está en el escalón 16 de este certamen con 13 unidades luego de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas dolorosas.

SIGUE EN VIVO EL RESULTADO DEL RAYADOS VS PUEBLA

Rayados vs Puebla, partido de la jornada 16
Rayados vs Puebla, partido de la jornada 16

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