Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de la jornada 8 del Clausura 2026

Duelo entre dos candidatos al título, la Máquina Celeste viene de quitarle el paso perfecto a las Chivas y buscará arruinar la fecha en suelo regiomontano.

Escrito por: Erick De la Rosa

El Gigante de cero abrirá sus puertas para recibir a Rayados de Monterrey y a Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. La Pandilla dirigida por Domenec Torrent no se encuentra en el presente certamen y prueba de ello, es que están fuera de la zona de liguilla. En cambio, la Máquina Celeste de Nicolás Larcamón viene de menos a más en el semestre y acaba de quitarle el paso perfecto a las Chivas del Guadalajara y hoy, un triunfo los podría poner en el liderato.

Para este compromiso, el estratega del club local manda un 11 sumamente competitivo en busca de las tres unidades y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los candidatos más fuertes al título. Sergio Canales comanda a los Rayados y tendrá en Luca Orellano a uno de sus mejores socios. Por parte del equipo de La Noria, Larcamón no le mueve mucho a su base y será Gabriel Fernández, quien sea el encargado de anotar los goles.

Alineación de Rayados de Monterrey

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez y Stefan Medina
  • Mediocampistas: Sergio Canales, Luca Orellano, Óliver Torres e Iker Fimbres
  • Delanteros: Lucas Ocampos

Alineación de Cruz Azul

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi
  • Mediocampistas: Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y Rodolfo Rotondi
  • Delanteros: Gabriel Fernández y José Paradela

En el compromiso del semestre pasado, Cruz Azul derrotó por 2-0 a los Rayados con tantos de Jesús Orzoco Chiquete y Ángel Sepúlveda. Recuerda que podrás sintonizar en vivo y gratis el resultado del partido por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

