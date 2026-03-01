Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de la jornada 8 del Clausura 2026
Duelo entre dos candidatos al título, la Máquina Celeste viene de quitarle el paso perfecto a las Chivas y buscará arruinar la fecha en suelo regiomontano.
El Gigante de cero abrirá sus puertas para recibir a Rayados de Monterrey y a Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. La Pandilla dirigida por Domenec Torrent no se encuentra en el presente certamen y prueba de ello, es que están fuera de la zona de liguilla. En cambio, la Máquina Celeste de Nicolás Larcamón viene de menos a más en el semestre y acaba de quitarle el paso perfecto a las Chivas del Guadalajara y hoy, un triunfo los podría poner en el liderato.
Para este compromiso, el estratega del club local manda un 11 sumamente competitivo en busca de las tres unidades y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los candidatos más fuertes al título. Sergio Canales comanda a los Rayados y tendrá en Luca Orellano a uno de sus mejores socios. Por parte del equipo de La Noria, Larcamón no le mueve mucho a su base y será Gabriel Fernández, quien sea el encargado de anotar los goles.
Alineación de Rayados de Monterrey
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez y Stefan Medina
- Mediocampistas: Sergio Canales, Luca Orellano, Óliver Torres e Iker Fimbres
- Delanteros: Lucas Ocampos
Alineación de Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y Rodolfo Rotondi
- Delanteros: Gabriel Fernández y José Paradela
En el compromiso del semestre pasado, Cruz Azul derrotó por 2-0 a los Rayados con tantos de Jesús Orzoco Chiquete y Ángel Sepúlveda. Recuerda que podrás sintonizar en vivo y gratis el resultado del partido por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.