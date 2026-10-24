Rayados de Monterrey vs Guadalajara: HORA EXACTA para ver el partido y qué objetos están prohibidos en el Estadio BBVA durante la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Gran duelo se espera en la cancha del Estadio BBVA donde los Rayados de Monterrey y las Chivas de Guadalajara se enfrentarán este sábado a partir de las 19:00 horas tiempo del centro de México, en un partido con pronóstico reservado entre dos escuadras con aspiraciones firmes en el Apertura 2026.



Encuentro: Monterrey vs. Guadalajara

Monterrey vs. Guadalajara Torneo: Liga BBVA MX (Apertura 2026, Jornada 14)

Liga BBVA MX (Apertura 2026, Jornada 14) Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Sábado 24 de octubre de 2026 Hora: 19:00 horas (Centro de México)

19:00 horas (Centro de México) Sede: Estadio BBVA

¿Cómo llegan Monterrey y Chivas para este encuentro?

Monterrey llega a este choque tras golear 4-1 a Puebla como visitante a mitad de semana, un resultado que representó su segunda victoria consecutiva tras vencer 2-1 a Pachuca. Los Rayados registran cinco victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos 10 compromisos, incluyendo el empate ante América en la Leagues Cup, que terminó con la clasificación por penales. En lo que respecta únicamente al Apertura 2026, el conjunto regiomontano viene en alza, ya que ha perdido solo uno de sus últimos cinco partidos (G3, E1) y, si la temporada acabara hoy, lograría clasificar a la Liguilla. Una de sus armas más importantes ha sido su ataque, y es que solo tres equipos han anotado más goles que Monterrey en lo que va del Apertura 2026 (GF: 23).

Guadalajara también atraviesa un período positivo y llega después de derrotar 1-0 a Necaxa, extendiendo a tres partidos su racha invicta (G1, E2), aunque también es cierto que esa victoria ha sido la única que ha logrado el Rebaño Sagrado en sus últimos cinco partidos de liga en general (G1, E3, P1). Las Chivas registran cinco victorias, cuatro empates y una derrota en sus últimos 10 compromisos en todas las competiciones, con 18 goles anotados y solo nueve recibidos. Su única derrota reciente fue el 0-2 frente a Querétaro, y gracias a esa solidez es que pareciera ser cosa de tiempo antes de que asegure un lugar en la Liguilla. Una victoria en este choque aumentaría esas probabilidades.

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¿Qué objetos están prohibidos en el Estadio BBVA?

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