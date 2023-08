¡Ya suman más millas que pilotos! (Y están enojados)

A pesar de la euforia por haber eliminado a los Tigres en el Clásico Regio de los octavos de final, en los Rayados hay una fuerte queja por ser el equipo que más ha viajado en lo que va de las Leagues Cup hasta este momento.

En un lapso de 17 días, el Monterrey le ha tocado trasladarse desde la “Sultana del Norte” hasta Salt Lake City, Seattle, Portland, Houston y ahora a Los Ángeles para jugar cinco partidos de este certamen.

Apenas este miércoles con el desgaste de todo este trajín se subieron a un avión rumbo a territorio californiano para acumular más de 10 mil kilómetros en viajes y por si algo faltaba les adelantaron un día el partido de cuartos de final ante el LAFC en el que juega Carlos Vela.

“Estamos muy descontentos, desilusionados, muy preocupados, estamos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha de partido que estaba para el 12, tenemos encima, por ahí alguien me dijo que Tigres y nosotros, no lo he corroborado, en ese orden, somos los que más hemos viajado”, reclamó José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados.

Te puede interesar: No deben poner pretextos en la Leagues Cup, afirma “Potro” Gutiérrez

Rayados, a pesar de estar disgustado con la organización, quiere seguir avanzando

Ahora la “Pandilla” deberá jugar en casa de Los Ángeles FC, el equipo de la MLS que avanzó directo a la fase final de la Leagues Cup por el criterio de clasificación y además que ha disputado sus dos encuentros previos como locales.

“Vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale y va a ser el quinto partido, mientras que LA, estando en casa, con sus jugadores, yendo a comer todos los días a su casa, con sus familias, yendo la cine, descansando, y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme”, añadió el directivo del conjunto regiomontano.

Sin embargo el equipo que dirige Fernando Ortiz se mantiene como la gran esperanza de la LIGA BBVA MX para llegar lejos en este certamen, junto con el otro sobreviviente que es el Querétaro, pero los Gallos Blancos en menor medida por su discreta plantilla.

Te puede interesar: LAFC vs Rayados: Fecha, horario y cómo ver | Cuartos de final, Leagues Cup 2023

El choque de Rayados vs LAFC se jugará este viernesen punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Rose Bowl.