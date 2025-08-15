Rayados lo quiso a toda costa, desde Sudamérica no lo dejaron ir y hoy su jugada maestra da la vuelta al mundo

José Manuel López dejó con el ojo cuadrado a todo el mundo luego de anotar un doblete en un partido de la Copa de Libertadores 2025. El delantero es un crack en Sudamérica, hecho que le llamó la atención a Rayados que lo quería pese a valer 10 millones de dólares, pero la negociación se vino para abajo .

El argentino está convertido en un verdadero crack en Palmerias, equipo que venció 4-0 al Club Universitario de Deportes en el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores, torneo que culmina el 29 de noviembre con la Gran Final que tendrá sede en este país .

@flacolopez_10 José Manuel López sigue brillando en Sudamérica al marcar un doblete en la Copa Libertadores; de lo que se perdió Rayados

López aportó en el marcador con sus goles al minuto 12 tras una combinación con su compañero Vitor Roque; y 3 minutos después firmaría su doblete al empujar el balón al fondo de las redes para llegar a 5 anotaciones en el torneo y posicionarse como los mejores artilleros junto a Ramiro Vaca, Hernán Barcos y Alan Patrick.

“El Flaco” no fue el mejor jugador de Palmeiras en el partido pese a marcar los primeros 2 goles de su equipo, pues la plataforma Sofascore le dio este mote a Vitor Roque con calificación de 9 por marcar un tanto y dar una asistencia.

¿Por qué José Manuel López no llegó a Rayados pese al interés del equipo mexicano?

José Manuel López fue del interés de Rayados para ficharlo y ser su nuevo refuerzo del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. A Monterrey no le interesó pagar 10 millones de dólares (186.8 millones de pesos) por él. Sin embargo, Palmeiras le puso un estate quieto al comunicarle que el delantero no estaba en venta.

Esto inclinó a que el equipo regio desistiera por el argentino de 24 años que comenzó su carrera en Lanús y que desde 2022 juega en Brasil con Palmeiras, club en el que es un referente al conquistar 6 títulos.