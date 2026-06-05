Así fue la negativa reacción de la afición de Pumas a la salida de Efraín Juárez: “Equipo sin rumbo”

Este jueves 4 de junio del 2026, TV Azteca Deportes pudo saber que Efraín Juárez deja de ser el entrenador de Pumas. A falta de que el equipo lo confirme, el propio entrenador reveló que el motivo de su partida es que: NO QUISIERON RENOVARLO.

Afición de Pumas explota por la salida de Efraín Juárez

Ante la salida de Efraín Juárez, la afición de Pumas explotó en las redes sociales pues consideran que el entrenador debería de seguir en el equipo por la buena unión que han hecho, que hizo al equipo competir sin refuerzos tan destacados y por la ilusión que logró generar en la afición.

Algunos de los comnentarios que se leen en redes son:

"Gracias @efrajuarez cuando todo mundo huía de la responsabilidad de pumas, tú viniste y no abandonaste a tu casa".

"Efrain Juarez se va de Pumas y yo ya me cansé Dejo de creer en esta directiva"

"SI EFRAIN JUAREZ SE VA, VAMOS A QUEMAR LA FACULTAD DE INGENIERIA PRIMER AVISO"

"Si se va Efraín vuelve a fallecer este club"

Gracias @efrajuarez cuando todo mundo huía de la responsabilidad de pumas, tú viniste y no abandonaste a tu casa, nos hiciste soñar con un equipo limitado, no queda más que agradecerte y que te vaya bien en tus futuros proyectos, ojalá la vida nos vuelva a juntar. #GraciasEfrain pic.twitter.com/B5sT7amSHJ — AdnPumaMixx (@AdnPumas) June 4, 2026

Efrain Juarez se va de Pumas y yo ya me cansé

Dejo de creer en esta directiva. Me cansé de las decisiones sin rumbo y proyectos que nunca funcionan.

Ya fue suficiente. A partir de hoy me vuelvo aficionado del tenis o algo que no me provoque tres crisis existenciales por torneo. — Chino (@EmmanuelVillano) June 4, 2026

SI EFRAIN JUAREZ SE VA, VAMOS A QUEMAR LA FACULTAD DE INGENIERIA PRIMER AVISO — tao (@bettercalltao) June 4, 2026

Si se va Efraín vuelve a fallecer este club — MT2 (@madrid_total2) June 4, 2026

Por el momento, el equipo no ha dado a conocer su postura por la salida del entrenador, pero la afición aun tiene la esperanza de que todo sea una mentira.