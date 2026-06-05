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Así fue la negativa reacción de la afición de Pumas a la salida de Efraín Juárez: “Equipo sin rumbo”

La afición de Pumas se encuentra muy enojado con el equipo y la directiva luego de que se diera a conocer la salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez
Efrain Juarez head coach of Pumas during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico.|--MexSport Agency--/--MexSport Agency--

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 4 de junio del 2026, TV Azteca Deportes pudo saber que Efraín Juárez deja de ser el entrenador de Pumas. A falta de que el equipo lo confirme, el propio entrenador reveló que el motivo de su partida es que: NO QUISIERON RENOVARLO.

Afición de Pumas explota por la salida de Efraín Juárez

Ante la salida de Efraín Juárez, la afición de Pumas explotó en las redes sociales pues consideran que el entrenador debería de seguir en el equipo por la buena unión que han hecho, que hizo al equipo competir sin refuerzos tan destacados y por la ilusión que logró generar en la afición.

Algunos de los comnentarios que se leen en redes son:

"Gracias @efrajuarez cuando todo mundo huía de la responsabilidad de pumas, tú viniste y no abandonaste a tu casa".
"Efrain Juarez se va de Pumas y yo ya me cansé Dejo de creer en esta directiva"
"SI EFRAIN JUAREZ SE VA, VAMOS A QUEMAR LA FACULTAD DE INGENIERIA PRIMER AVISO"
"Si se va Efraín vuelve a fallecer este club"

Por el momento, el equipo no ha dado a conocer su postura por la salida del entrenador, pero la afición aun tiene la esperanza de que todo sea una mentira.

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