Real Madrid podría recibir casi 200 millones de euros por la venta de estos dos futbolistas

El mercado de transferencias en Europa está a punto de comenzar y, con ello, la oportunidad para que el Real Madrid logre fraguar una plantilla lo suficientemente competitiva no solo para brillar en el viejo continente, sino también para arrebatarle la superioridad al Barcelona en España.

El deporte no se puede concebir sin el Real Madrid Carlos Guerrero

Y, en medio de los rumores que indican que el Real Madrid podría romper el marcado con fichajes de renombre, también se dice que el conjunto merengue podría dejar ir a elementos importantes en la actualidad, destacando dos jugadores por los que el club podría recibir casi 200 millones de euros.

¿Qué jugadores le darían al Real Madrid casi 200 millones de euros?

Federico Valverde: De acuerdo con información del portal Fichajes.net Manchester United tendría en mente ofrecer hasta 80 millones de euros por el traspaso de Federico Valverde, quien pasó de ser el capitán del Real Madrid a tener posibilidades claras de salir del equipo tras su altercado con Aurélien Tchouaméni.

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Arda Guler: La misma fuente ha señalado que el jugador turco podría ser otro de los elementos que salga de la institución si es que se concreta el regreso de José Mourinho a la dirección técnica. De hecho, se dice que el Arsenal estaría dispuesto a pagar hasta 90 millones de euros por el mediocampista ofensivo.

De concretarse ambas ventas, el Real Madrid estaría recibiendo alrededor de 170 millones de euros solamente por dos futbolistas, aunque no se descarta que la cifra llegue a los 200 millones si es que la directiva merengue contempla costos más elevados para el uruguayo y el turco.

¿Qué jugadores podrían llegar al Real Madrid en verano?

Con una ganancia de 200 millones de euros, el Real Madrid podría ir de compras en el siguiente mercado de fichajes y, entre los rumores que circulan en el portal Transfermarkt, destacan elementos como el argentino Enzo Fernández, el nigeriano Victor Osimhen y el francés Michael Olisé.