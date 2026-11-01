Vendaval merengue en Santander: El Real Madrid liquida al Racing en un primer tiempo impecable

Demostración de contundencia y jerarquía pura. El Real Madrid firmó una actuación incontestable en su visita a El Sardinero tras golear 3-0 al Racing de Santander, resolviendo el encuentro en un fulgurante primer tiempo. Los dirigidos por José Mourinho no dieron margen a la sorpresa y liquidaron el trámite en apenas 36 minutos de inspiración ofensiva, resultado que les permite mantenerse firmes en la persecución del Barcelona por la cima del campeonato español.

Desde el silbatazo inicial, Real Madrid impuso condiciones con una presión alta que desarticuló por completo la propuesta del conjunto local. La apertura del marcador llegó apenas al minuto 11, cuando Kylian Mbappé hizo gala de su frialdad habitual desde los once pasos. El astro francés ejecutó con maestría un penal previamente señalado, enviando el balón pegado al poste izquierdo lejos del alcance del guardameta.

Los goles del Real Madrid ante Racing

Con el viento a favor, el Madrid mantuvo el acelerador a fondo y extendió la ventaja al 21'. Arda Güler filtró un pase al hueco quirúrgico para la llegada de Jude Bellingham; el mediocampista británico se desmarcó con inteligencia dentro del área y definió raso por el centro de la portería para colocar el 0-2 en el marcador. La obra de arte del encuentro llegó al minuto 36, cuando Yan Diomandé cazó un rebote en las inmediaciones del área grande y, sin pensarlo dos veces, sacó un zapatazo imperial que se anidó en la escuadra izquierda de Julen Agirrezabala, dejando helada a la tribuna cántabra con el 0-3 definitivo.

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En el complemento, la escuadra blanca administró la ventaja con solvencia, controlando los tiempos de juego y rotando piezas de cara a la exigente agenda que se aproxima. Con esta contundente victoria a domicilio, el Real Madrid suma tres puntos vitales para no perder pisada en la clasificación general, manteniéndose a solo tres unidades de distancia del líder Barcelona.

¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid ya da la vuelta a la página y enfoca sus baterías en su próximo compromiso de LaLiga, pactado para el 7 de noviembre, cuando le toque visitar Mestalla para medirse ante el siempre complicado Valencia dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre.

