Real Madrid le cierra las puertas a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continúa buscando la manera de salir del Manchester United para fichar con un equipo que juegue la Champions League y uno de sus posibles destinos habría terminado por cerrarle las puertas. Se trata del Real Madrid que ya habría tomado una decisión tajante sobre la posible llegada del portugués para la temporada 2022-2023.

El delantero quiere tratar de conquistar su sexta ‘Orejona’ y de paso aumentar su récords de goles -en el que supera a Messi por 15 - y partidos jugados -seis más que Casillas y 27 más que Messi-, pero todo parece indicar que sus opciones se van agotando a pocas semanas de que comience la Premier League.

De acuerdo al diario español MARCA, el conjunto merengue no tiene pensado cambiar de opinión y no contempla el regreso de una de sus más grandes leyendas.

La estrategia fallida de Cristiano Ronaldo

Hace unas semanas, el diario catalán, Mundo Deportivo, reportó que CR7 podría llegar al Atlético de Madrid, el odiado rival citadino de los merengues, pero la directiva del conjunto blanco no mordió el anzuelo.

En 2021, el delantero portugués estuvo en la órbita del Manchester City, el rival de los Red Devils, pero la presión de la afición y una llamada del extécnico Sir Alex Ferguson ayudó a convencer a la directiva de que el lusitano regresara a Old Trafford.

Por esta razón se consideraba que Cristiano Ronaldo y su representante Jorge Mendes utilizaron la misma estrategia para llamar la atención del Real Madrid, que haría algún movimiento en caso de que algunos jugadores sean vendidos.

Bayern Munich también se aleja de Cristiano Ronaldo

La reciente presencia del atacante en la capital española desató varios rumores, pero no ha habido ninguna reunión, por lo que su destino no estará ahí... ni en Munich. Los dirigientes del cuadro bávaro también han sido claros y no tendrían en su agenda el fichaje de Cristiano Ronaldo, a pesar de la salida de Robert Lewandowski al Barcelona.