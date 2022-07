Equipo pagaría 300 millones de euros por Cristiano Ronaldo

A pesar de que el contrato de Cristiano Ronaldo con el Manchester United termina hasta junio del 2023, durante el presente mercado de fichajes ha sido uno de los nombres más sonados ante su deseo de disputar la Champions League. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correr el rumor de que un equipo estaría dispuesto a pagar 300 millones de euros por el portugués.

De acuerdo a Televisão Independente (TVI) de Portugal, el delantero de 37 años habría recibido una tentadora oferta por dos años de contrato para que llegue a un equipo de Arabia Saudita, del cual no fue revelado su nombre.

Los 300 millones se repartirían de la siguiente manera, de acuerdo a CNN Portugal: 30 millones para los Red Devils, 20 millones serán para los intermediarios y 250 millones en salario para el futbolista.

El Manchester United no disputará la Champions League, razón por la que El Bicho ha solicitado su salida y por esta razón parece poco probable que acepte esta oferta del Medio Oriente.

El Chelsea se baja de la pelea por Cristiano Ronaldo

Medios como The Athletic o The Guardian informaron que el Chelsea dejó claro que ya no está interesado en fichar a Cristiano Ronaldo. Esta decisión habría llegado desde el nuevo presidente de los blues, Todd Boehly, después de reunirse con el agente del portugués, Jorge Mendes.

Además, la postura del técnico Thomas Tuchel también habría sido un factor para que el nuevo presidente dejara a un lado las negociaciones, ya que el alemán buscaba un atacante más versátil y dinámico. Por esa razón llegó Raheem Sterling ante la salida de Romelu Lukaku.

¿Cristiano Ronaldo al PSG?

El medio francés Le Parisien reportó que Cristiano Ronaldo habría pedido a su agente, Jorge Mendes, que lo ofreciera al PSG, equipo donde se juntaría con Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé para disputar la Champions League.

Sin embargo, el equipo de la Ligue 1 no tendría en sus planes dicho fichaje, por lo que todo parece indicar que la última opción del Bicho será el Bayern Munich, en caso de que Robert Lewandowski llegue al Barcelon.