Técnico del Manchester United complica la salida de Cristiano Ronaldo

El técnico holandés, Erik Ten Hag, confirmó que Cristiano Ronaldo tiene la opción de renovar un año más su contrato con el Manchester United, cuando este termine en junio de 2023.

Cristiano Ronaldo no se incorporó a la pretemporada de los ‘Red Devils’ con el resto de sus compañeros, pues se había ausentado debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo podría regresar a jugar a Madrid

Los Protagonistas | Cristiano Ronaldo sorprende con su condición física y atlética

Cristiano Ronaldo sin un futuro claro

Aunque mucho se habla de los deseos de ‘CR7’ de salir del equipo inglés, parece que todavía no encuentra un equipo en el que pueda seguir brillando como lo ha hecho en todos los clubes de su carrera, por lo que se debe esperar qué concreta su agente para cumplir con las necesidades del jugador.

Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, dio unas declaraciones en las que puso en el limbo el futuro del delantero: “Ronaldo no está a la venta. Planeé la temporada con él y tengo muchas ganas de trabajar a su lado. La situación sigue siendo la misma. Estoy bien informado, él también tiene una opción para una temporada más”.

VI-Images/VI-Images via Getty Images Ajax coach Erik ten Hag during a training session prior to the UEFA Champions League round of 16 match between Real Madrid and Ajax Amsterdam at the Santiago Bernabeu stadium on March 04, 2019 in Madrid, Spain(Photo by VI Images via Getty Images)

Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano. Añadió que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. “Estará en forma, no tengo ninguna duda”, añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. “No te puedo decir, no lo sé”, dijo Ten Hag.

Entre las opciones más fuertes de Cristiano Ronaldo estaban el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, pero este último es tal vez una de las conversaciones más recientes que se han podido conocer. Su llegada al equipo de la capital española es todavía una gran duda. Veremos donde termina el crack portugués y si podemos verlo una vez más en la Champions League.

Te puede interesar: El futbolista mexicano que vale lo mismo que Cristiano Ronaldo