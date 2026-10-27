Barcelona vs Real Madrid: Por qué El Clásico del 25 de octubre es el más valioso de la historia

Este domingo 25 de octubre de 2026 se vivió una nueva edición del Clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid, celebrado en el icónico Estadio Camp Nou, donde no solo el equipo merengue se llevó los tres puntos, sino también se convirtió oficialmente en el partido más valioso en toda la historia del futbol de clubes.

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Con una valoración de plantilla conjunta en el terreno de juego que alcanzó los 1.850 millones de euros, el choque superó la marca histórica previa de 1.840 millones de euros que ostentaba el enfrentamiento de UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City, según datos de Transfermark.

Las alineaciones del récord millonario

El conjunto de estrellas desplegada en la cancha refleja el músculo financiero y el talento joven de ambos conjuntos:

Barcelona (907 millones): El once inicial configurado por Hansi Flick registró una valoración global de 907 millones de euros. La gran figura del esquema culé fue la joya de la cantera, Lamine Yamal , con una cotización récord de 220 millones de euros .

El once inicial configurado por registró una valoración global de 907 millones de euros. La gran figura del esquema culé fue la joya de la cantera, , con una cotización récord de . Real Madrid (939 millones): Por su parte, la escuadra dirigida por José Mourinho saltó al césped con una alineación titular tasada en 939 millones de euros. El referente absoluto de la nómina blanca fue el delantero francés Kylian Mbappé, valuado en 200 millones de euros.

La combinación de la juventud dominante del Barcelona y la jerarquía internacional del cuadro del Real Madrid derivó en una cifra acumulada que roza los 1.850 M€, reeditando la rivalidad más apasionante del planeta desde la cima de la élite económica y deportiva.

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‘Top 5’ de partido más valioso en toda la historia

1. Barcelona vs Real Madrid | 1.850 millones | 25/10/2026

2. Manchester City vs PSG | 1.840 millones | 14/10/2026

3. Real Madrid vs Barcelona | 1.760 millones | 26/10/2025

4. PSG vs Barcelona | 1.740 millones | 20/10/2026

5. Liverpool vs Real Madrid | 1.680 millones | 4/11/2025

