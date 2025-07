Récords impresionantes de Alcaraz tras alcanzar la final de Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia en el tenis mundial. El joven jugador español estará en una nueva final en Wimbledon.

Con este nuevo logro, el nacido en Murcia se convirtió en el jugador más joven de toda la Era abierta que ha derrotado ya a 10 tenistas del Top-5. Además, es el cuarto jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar seis finales de Grand Slam.

Por otro lado, ha llegado a convertirse en el tercer tenista más joven que suma finales consecutivas de una temporada a otra tanto en Roland Garros como en Wimbledon. Carlos Alcaraz va por una nueva hazaña en el tercer Grand Slam del año.

“El partido ha tenido de todo, sinceramente me encontraba muy bien, pero el segundo se me complicó. Intenté mantener la calma y en el cuarto Taylor jugó genial en el tiebreak. Por fortuna, pude darle la vuelta sacando mi mejor tenis en el momento clave. Estoy muy contento de no haber jugado un quinto set. Ahora mismo quiero hacer todas mis rutinas bien, me veo bien, siempre estoy preparado para jugar una final de Grand Slam”, dijo Alcaraz tras vencer a Fritz.

Las palabras de Alcaraz tras clasificar a la final de Wimbledon

También, Carlos Alcaraz aseguró que fue un duelo muy difícil ante el jugador estadounidense.

“Nunca es fácil ganar a Taylor, hoy las condiciones fueron complicadas por el calor y creo que él puede estar muy orgulloso de la manera en que ha ganado. Quiero disfrutar de este momento, jugar tres finales consecutivas aquí es algo muy complicado y tengo que tomarme mi tiempo para pensar en ello y valorarlo como merece. Voy a ver la otra semifinal”, expresó el español.

Alcaraz volverá a encontrarse en una final de Grand Slam ante Jannik Sinner este domingo 13 de julio, luego del apasionante desenlace en lo que fue la definición de Roland Garros 2025. El español quiere levantar su tercer Wimbledon en su carrera.