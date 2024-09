Si la FIA no sanciona a McLaren, Red Bull utilizaría los mismos alerones “ILEGALES”

En los últimos días, equipos como Ferrari y Red Bull han expresado su preocupación por los supuestos alerones ilegales del McLaren MCL38 en la Fórmula 1. Después de que estas quejas fueran desechadas, tras el Gran Premio de Azerbaiyán del pasado fin de semana, la polémica ha resurgido, no solo por la flexibilidad de los alerones delanteros del monoplaza de McLaren, sino también por un DRS potencialmente fuera de la normativa.

A pesar de las quejas, la FIA ha reafirmado su postura al no sancionar a McLaren. La organización declaró: “En cuanto a los alerones delanteros, todos los equipos han pasado nuestras pruebas. Las cámaras sólo están ahí para recoger datos y redactar futuros reglamentos. No está previsto hacer ningún cambio antes del final de esta temporada”. Esta declaración ha dejado claro que no habrá modificaciones en las regulaciones actuales relacionadas con la aerodinámica de los coches para esta temporada.

Ante la falta de sanciones, Red Bull ya no descarta utilizar un diseño similar al de McLaren en sus propios monoplazas. Christian Horner, director del equipo, mencionó: “Recientemente han puesto cámaras adicionales en los coches, así que creo que están recopilando información. Pero como he dicho, si esto es aceptable, entonces puedes optar por esa vía tú mismo”. Con esto, Red Bull podría estar considerando adoptar estrategias similares, ya que la FIA no parece dispuesta a actuar contra McLaren.

Red Bull comienza a encontrar el rumbo

Sumado al buen rendimiento del RB20 en el circuito de Bakú, esta estrategia podría ser el impulso que Red Bull necesita para volver a pelear por los podios en lo que queda de la temporada. De este modo, el equipo busca mantenerse competitivo y cerrar la brecha con sus rivales en las últimas carreras del año.

