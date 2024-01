¡Preocupante!: Así jugaron los refuerzos de Cruz Azul en la Jornada 1

La afición de Cruz Azul no pudo llegar más ilusionada a su verdadera casa. El Estadio Ciudad de los Deportes estaba totalmente lleno para recibir a La Máquina en su primer partido de la Liga BBVA MX ante el Pachuca. La mesa estaba puesta para una fiesta cementera, de la mano de un equipo con cambios en todos los niveles, y una plantilla reforzada.

Sin embargo, todo se tornó en oscuridad rápidamente. El equipo no funcionó en el campo, y a pesar de tener la pelota por un periodo importante del encuentro, no logró tener claridad el frente, además de cometer errores a la defensiva.

El Pachuca ganó con un gol solitario, tras un error de Gonzalo Piovi, uno de los cuatro refuerzos que fueron titulares, colocados por Martín Anselmi. Pero ninguna de las nuevas incorporaciones que saltaron al campo en el once inicial tuvieron una buena actuación.

Así les fue a los refuerzos titulares Cruz Azul:

Gonzalo Piovi

A Piovi se le vio inseguro en sus decisiones. El argentino no se sintió cómo sobre el campo, y casi todas las batallas 1-1 ante Salomón Rondón, las perdió, incluyendo la del único gol del partido.

A Piovi no le ayudó el poco respaldo de la afición, que seguía pidiendo el regreso de Juan Escobar. El capitán decidió salir del club a media semana por un problema con el entrenador, quien presuntamente se habría decantado por Piovi para ser titular en lugar del paraguayo.

Piovi fue abucheado por la afición cada que tocaba la pelota, tras el gol en contra.

Matías Fernández

El ‘Toro’ Fernández ha sido uno de los fichajes de mayor peso en el mercado. El ex jugador de Pumas llegó a Cruz Azul para darle verticalidad en el ataque, pero se le vio muy poco.

Fernández falló en la conducción de balón en varias ocasiones. Por si fuera poco, falló la más clara del partido, un disparo dentro del área chica que era para terminar en gol. Simplemente no estuvo fino.

Kevin Mier

Kevin Mier llegó como un portero de mucho cartel a Cruz Azul. De entrada, que un equipo mexicano incorpore a un guardameta sudamericano no es muy común, así que Mier está obligado a dar resultados de manera inmediata.

Sin embargo, tampoco tuvo un partido perfecto. Si bien es cierto que el gol no fue su culpa, su juego con los pies fue muy deficiente. Tiene mucho que trabajar en el toque de balón. Además, en un disparo de media distancia, dejó el balón en el área y por poco termina en gol en su contra.

Hay que reconocer que en el primer tiempo tuvo una muy buena atajada, enviando el balón a tiro de esquina.

Lorenzo Faravelli

Faravelli pasó desapercibido en su primer partido. La pelota no pasó demasiado por sus pies, pero cuando tuvo el esférico, realmente no pasó absolutamente nada. Habría que darle el beneficio de la duda, pues debutar en el futbol mexicano en el medio campo, no es sencillo.

El jugador tendrá que involucrarse más el el juego de su equipo, pues La Máquina no pesó en el medio campo en la cancha del Estadio Azul.