Regresa Golovkin a los 40 años | A Raspar la Lona

En este nuevo capítulo de A Raspar la Lona, Rafa Ayala y César Castro analizan la actualidad del boxeo mundial, las peleas que están por ocurrir y la cartelera de Box Azteca para este sábado 9 de abril.

Golovkin pelea a los 40 años

En Japón, ocurrirá una de las peleas más esperadas del mes de abril, pues chocará el kazajo Gennady Golovkin ante el japonés Ryota Murata, en un duelo a 12 asaltos en peso medio, la cual dejará a un nuevo campeón unificado.

GGG llega como el campeón de las 160 libras de la Federación Internacional de Boxeo, en tanto que el nipón, es monarca de la Asociación Mundial de Boxeo. El estar en un escenario hostil, es para GGG un motivo más para probar que el europeo no es un cartucho quemado.

El pleito es determinante, pues si gana tiene medio pie, para pelear contra Canelo en el mes de septiembre, aunque para ello, aún falta que Canelo triunfe sobre Bivol y que ambas esquinas lleguen a los acuerdos necesarios.

La pelea tiene todos los reflectores, por tratarse de ser entre dos campeones y estar involucrado GGG.

Ryan García, insiste en la polémica

Ryan García también pelea este sábado, solo que lo hará ante Emmanuel Tagoe, en un pleito de pesos ligeros, división que está altamente competida y en la que asegura, ser uno de los más sólidos.

Se verá en el pleito si trae facultades o si es puro diálogo y trabajo en redes sociales con el que verdaderamente cuenta.

Box Azteca transmite Crostofer Rosales vs Ángel Anaya

Por Box Azteca, este sábado podrás ver el combate entre Cristofer Rosales ante Ángel Anaya, un duelo que pondrá al ganador en camino a retar al Rey Martínez por el cetro mosca.

El enfrentamiento será a las 11:00 PM y lo podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, totalmente en vivo.

