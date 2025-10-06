¿Regresa Julián Quiñones al América o qué hacía viendo el partido en el estadio junto a sus excompañeros?

Julián Quiñones fue visto en el Estadio Ciudad de los Deportes apoyando al América en su victoria frente al Santos Laguna. El delantero mexicano se dio cita en un palco en el que también se encontraban varios jugadores de las Águilas. La afición se ilusiona con un posible regreso del atacante. Hasta el momento no hay nada oficial y está en México para concentrarse con la Selección Nacional.

Javier Aguirre consideró al mexico-colombiano para su lista de convocados. El equipo tricolor enfrenta a Colombia y Ecuador en la Fecha FIFA de octubre. Julián Quiñones se tomó el fin de semana antes de concentrarse con la Selección Mexicana para ir a ver al América. No suena descabellado que el delantero pueda regresar y sea de nueva cuenta con los de Coapa.

Álvaro Fidalgo subió una foto y un mensaje a sus redes sociales con el que la afición del América se puede ilusionar. En la imagen aparecen algunas de las últimas leyendas de los azulcremas, como Henry Martín, Sebastián Cáceres, Jonathan dos Santos, Julián Quiñones y el mismo Fidalgo, y el mensaje decía: “Qué gusto tenerte en casa, mi Quiño”.

Foto: Instagram / Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo presumió su reencuentro con Julián Quiñones.

América y Cruz Azul, interesados en Julián Quiñones

Desde hace varios días se decía que había dos equipos interesados en Julián Quiñones. Cruz Azul y el América serían los dos clubes interesados en el delantero. La Máquina lo busca desde hace tiempo y es una de sus obsesiones, ya que no ha podido contratar en los últimos torneos un delantero de élite.

En el América, dicha posición la tienen ocupada con Maximiliano y Bryan Rodríguez, pero el talento de Julián Quiñones no lo puede dejar desapercibido, y si el uruguayo se va, podría ser un gran refuerzo. También hay que recordar que 2026 es un año mundialista y, si el delantero quiere ir a la justa, necesita tener minutos y ser observado por Javier Aguirre.