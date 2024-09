Regresa The Haunting a la Temporada 6 de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone

Si crees que ya lo viste todo como jugador de los títulos de Call of Duty, esperate a que te cuente sobre la actualización que recibirán como parte de la Temporada 6, donde deberás prepararte para enfrentarte a una experiencia de terror con el regreso de The Haunting.

Nos acercamos al mes más macabro del año y los desarrolladores de videojuegos lo saben, en este caso Activision ya presentó lo que trae preparado para Halloween.

La Temporada 6 estará disponible a partir del miércoles 18 de septiembre en todas las plataformas.

Grandes franquicias en la tienda llegan a la Temporada 6

Y por supuesto también encontrarán novedades en la tienda de contenido, incluyendo nuevos operadores, paquetes de trazadoras, skins de armas y más.

Entre los paquetes de contenido encontrarán franquicias importantes como The Walking Dead con el operador Daryl Dixon, Terrifier con el siniestro Art the Clown, Trick ‘r Treat con Sam, y Smile 2 que le dibuja siniestras sonrisas a Valeria y Makarov.

Detalles sobre el contenido de The Haunting

Este lanzamiento llega con el nuevo mapa multijugador Drive Thru y la variante del mapa Mad Cow, nuevos modos de juego y armas, el evento Trick ‘r Treat: Candy Hunt, operadores terroríficos y muchas otras novedades.

Nuevo mapa Drive Thru: Este mapa 6v6 viene con temática de payasos asesinos centrado en el restaurante Funny’s Fried Fun que es una verdadera casa del horror. Defender el edificio no será sencillo ya que hay puntos de entrada por todos lados, y por favor, hagas lo que hagas, no mires la comida.

Variante de mapa Mad Cow: Un mapa 6v6 que es un matadero del infierno que ofrece la carne más horrible del Área de la Bahía. El mapa completo está inundado, lo que hace que los operadores tengan que enfrentarse en el lodo.

Variantes de Shipment: El legendario mapa Shipment regresa con cinco variantes adicionales: Ghost Ship, Arena Shipment, Sunny Shipment, Bit-ment y Stay High.

Nuevos modos de juego: Disfruta de una versión aterradora de Infected, lucha contra los no muertos en Hordepoint, mejora a tu operador en Arcade y acepta el cambio en Mutation.

Dos armas gratis: Con el Pase de Batalla podrás desbloquear dos nuevas armas gratuitas, se trata de un poderoso Rifle de Batalla y una LMG especializada para el combate cuerpo a cuerpo.