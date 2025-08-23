¡Un fracaso más! Estos son TODOS los títulos que Cristiano Ronaldo ha perdido con el Al-Nassr

Lo que parecía ser el inicio de una temporada redentora para Cristiano Ronaldo terminó en una nueva decepción. Al Nassr cayó en la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Ahli en una dramática tanda de penaltis, luego de empatar 2-2 en tiempo reglamentario. El astro portugués anotó durante el partido, pero no logró evitar que su equipo se quedara, una vez más, sin levantar un trofeo oficial.

Necaxa cumple 102 años: Una historia que sigue brillando | Los Protagonistas

¿Quiénes anotaron los goles del Al Nassr vs Al-Ahli?

El encuentro, disputado en el Hong Kong Stadium, tuvo tintes de épica. Ronaldo abrió el marcador al minuto 41 con un penal potente al centro del arco defendido por Édouard Mendy, alcanzando así los 100 goles con Al Nassr. Sin embargo, el empate llegó en el agregado del primer tiempo gracias a un golazo de Franck Kessié. En el segundo tiempo, Marcelo Brozović volvió a adelantar a los de Riad al 81’, pero Roger Ibáñez igualó al 89’ tras un error del arquero Bento.

TE PUEDE INTERESAR:

En la tanda de penales, ambos equipos mantuvieron la perfección hasta el cuarto disparo de Al Nassr, cuando Abdullah Al-Khaibari falló su ejecución. Wenderson Galeno sentenció el título para Al-Ahli, que se consagra como el nuevo campeón de la Supercopa.

¿Otro fracaso para Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

Este resultado vuelve a encender el debate sobre el legado de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Desde su llegada en enero de 2023, el portugués ha sido figura constante en el ataque, pero los títulos importantes se le han escapado una y otra vez. A pesar de haber ganado el Campeonato de Clubes Árabes en 2023, ese torneo no es reconocido oficialmente por FIFA, por lo que la Supercopa representaba una oportunidad real de consagración.

La derrota ante Al-Ahli, vigente campeón de Asia, no solo prolonga la sequía de títulos para Al Nassr , sino que también pone en tela de juicio el impacto de CR7 en el club. ¿Es este otro fracaso en la recta final de su carrera? Para muchos aficionados, la respuesta es sí. El portugués sigue marcando goles, pero los trofeos, que alguna vez fueron rutina en su palmarés, hoy parecen cada vez más esquivos.

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar una nueva oportunidad para revertir esta narrativa. Por ahora, el título se le vuelve a escapar, y con él, la posibilidad de silenciar las dudas sobre su paso por el futbol árabe.

Títulos perdidos por Cristiano Ronaldo con Al Nassr: